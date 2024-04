Drei Brandstiftungen innerhalb weniger Stunden in Oberbayern

Dreimal hat es in der Nacht auf Sonntag innerhalb weniger Stunden in Oberbayern gebrannt - laut Polizei drei Fälle von Brandstiftung. Das erste Feuer wurde um kurz vor 22 Uhr in Hohenwart-Freinhausen im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm gemeldet. Dort hatten Unbekannte eine landwirtschaftliche Scheune in Brand gesteckt.

600 Strohballen in Flammen

Gut zwei Stunden später das nächste Feuer: In der Nähe eines zu Karlskron im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gehörenden Weilers brannten 600 Strohballen, auch hier wird davon ausgegangen, dass das Feuer mutwillig gelegt wurde. Der Sachschaden bei diesen beiden Bränden liegt zusammen bei gut 50.000 Euro, wie hoch der Schaden beim dritten Feuer der Nacht ist, lässt sich noch nicht sagen.

Polizei sucht Täter per Hubschrauber

Hier war in einem Weiler bei Hohenwart eine Scheune in Flammen aufgegangen, in der neben 500 Strohballen auch mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge untergebracht waren. Die drei Brandorte liegen nur wenige Kilometer von einander entfernt. Noch in der Nacht wurde nach dem oder den mutmaßlichen Tätern gesucht, doch selbst der Einsatz eines Hubschraubers brachte keinen Erfolg. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.