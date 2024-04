Großbrand in Nördlinger Wohnheim - von Heizlüfter verursacht?

Bei einem Großbrand im Nördlinger Stadtteil Pfäfflingen sind in der Nacht auf Samstag zwei Menschen durch Rauchgasvergiftungen verletzt worden. Zudem ist möglicherweise ein Millionenschaden entstanden. Das Feuer war vermutlich durch einen Heizlüfter in dem Wohnheim verursacht worden, so ein Polizeisprecher auf BR-Nachfrage. Demnach mussten 45 Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Den Angaben zufolge wurden sie zunächst in einer Nördlinger Turnhalle untergebracht.

Wohnheim nach Großbrand einsturzgefährdet

Da das Gebäude durch die Flammen einsturzgefährdet ist, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden, ob alle Bewohner aus dem Haus in Sicherheit gebracht werden konnten. Am Samstagvormittag soll eine Firma die Überreste des Dachs einreißen, um den Ermittlern den Zugang zum abgebrannten Gebäude zu ermöglichen. Die auf dem Gebäude installierte Photovoltaik-Anlage habe es der Feuerwehr besonders schwer gemacht, die Flammen zu löschen, so der Polizeisprecher.