Drachenstich-Festspiele 2023: Veranstalter ziehen Bilanz

Mehr als 20.300 Menschen haben die diesjährigen Drachenstich-Festspiele in Furth im Wald besucht. Damit waren die insgesamt 14 Aufführungen zu 96 Prozent ausverkauft. Das sagte heute Organisationsleiterin Ulrike Eder dem BR. Man sei "sehr zufrieden", so Eder, vor allem, weil man mit Wetterextremen zu kämpfen hatten.

Laienspieler und Publikum trotzen Regenfällen

Die Premiere war verregnet, eine weitere Aufführung fand bei kühlen Temperaturen und durchgehendem Regen statt. Trotzdem hätten die Laienspieler weitergemacht und auch das Publikum sei "eisern sitzen geblieben." Später gab es teilweise extreme Hitze. Aus diesem Grund werde überlegt, im nächsten Jahr eventuell auf die Nachmittagsvorstellungen in praller Sonne zu verzichten und den Drachenstich nur noch abends zu zeigen. Endgültig entschieden ist darüber aber noch nicht.

Kinderdrachenstich trotz Hitze gut besucht

Hitze war auch das Problem für den Kinderdrachenstich und das Mittelalterfestival "Cave Gladium", die am letzten Festwochenende liefen, aber trotz der Temperaturen sehr gut besucht waren. Beim Kinderdrachenstich wurde außerdem erstmals der neu gebaute Kinderdrache "Eddie" präsentiert. Den großen Drachenstich-Festzug am 13. August schauten sich rund 18.000 Menschen an.

Ausländerfeindlicher Angriff: Besucher gehen dazwischen

Überschattet wurde der diesjährige Drachenstich von einem ausländerfeindlichen Angriff. Drei Jugendliche sind laut Polizei am vorletzten Abend des Drachenstichs auf einen 15-Jährigen losgegangen, sie hätten ihn ausländerfeindlich beleidigt und geschlagen. Mehrere Jugendliche und Erwachsene seien "couragiert dazwischengegangen", so die Polizei. Ein ebenfalls 15 Jahre alter Helfer wurde dabei verletzt, hieß es. Beide Jugendliche wurden leicht verletzt und vor Ort ärztlich versorgt. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt jetzt in dem Fall. Sie sucht jetzt Zeugen.

Finanzielle Bilanz noch unklar

Wie man heuer finanziell abgeschnitten hat, kann der Verein "Drachenstich-Festspiele e.V.", der den Drachenstich veranstaltet, momentan noch nicht sagen. Die Abrechnungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte Ulrike Eder. Üblicherweise schließt man die knapp dreiwöchige Festspielzeit aber mit einer "schwarzen Null" ab, nicht mit einem Gewinn. Die rund 350 Laienspielerinnen und -spieler machen zwar ehrenamtlich mit. Aber für vieles andere, von der Licht- und Tontechnik über das Security-Personal bis zu den Kostümnäherinnen fallen Kosten an, auch für externe Firmen, so Ulrike Eder. Zudem stellt die Stadt Bauhofleistungen in Rechnung, die vor allem beim Auf- und Abbau der großen Festspielarena auf dem Stadtplatz anfallen. Dafür hatte man heuer auch zwei Kräne angemietet.

Schon jetzt Anfragen für 2024

Schon jetzt habe man Besucheranfragen für die nächste Spielzeit 2024, sagte Eder dem BR. Der Termin für den Kartenvorverkauf für die nächste Saison steht aber momentan noch nicht fest.

Der Drachenstich in Furth im Wald gilt als das älteste Volksschauspiel Deutschland. In der Oberpfälzer Stadt gibt es seit 500 Jahren ein Drachenstechen, anfangs als kleiner szenischer Bestandteil der Fronleichnamsprozessionen, später als Schauspiel, das nach und nach immer größer wurde. Der Drachenstich, der knapp drei Wochen dauert und immer im August gefeiert wird, gilt als fünfte Jahreszeit in Furth im Wald.