In Furth im Wald beginnt wieder die Drachenstich-Zeit

"Solange der Drache stirbt, lebt Furth im Wald" lautet ein geflügeltes Wort in der Oberpfälzer Grenzstadt zu Tschechien. Denn der Drachenstich bringt Besucher, Leben und Geld nach Furth im Wald. Dort beginnt heute Abend um 20 Uhr wieder die alljährliche Drachenstich-Saison. Die kleine Stadt im Landkreis Cham ist heuer bis 21. August im Drachenstich-Fieber.

Zwölf Aufführungen in der Drachensticharena

Der Stadtplatz wurde - wie jedes Jahr - für das Festspiel zur Drachensticharena umgebaut. Dort wurde schon die letzten zwei Abende die Generalprobe vor zahlendem Publikum gezeigt.

Heute Abend ist die Premiere und danach gibt es weitere elf Aufführungen bis 20. August. Das opulente Schauspiel mit Hunderten Laienspielern und dem Ritter Udo, der am Ende den riesigen Drachen ersticht, spielt im 15. Jahrhundert und hat die historischen Hussitenkriege als Hintergrund, die damals tatsächlich auch im bayerischen Grenzland für Angst und Schrecken sorgten.

Der Drache: Symbol für das Böse

Der Drache ist im Spiel das Symbol für das Böse. Das fast 16 Meter lange Untier - ein Schreitroboter, der seine Flügel aufspreizen und Feuer spucken kann - ist eine der großen Attraktionen im Spiel, das jedes Jahr auch internationales Publikum anzieht. Rund um den Drachenstich wird wochenlang noch viel zusätzliches Programm geboten.

Neuer Drache für die Kinder

Am 13. August zieht der große Festzug mit dem Drachen, 200 Pferden und 1.400 historisch Kostümierten durch die Stadt. Am 19. und 20. August kommen die Kinder auf ihre Kosten: beim Kinderdrachenstich und beim historischen Kinderfest in den Straßen. Die Besonderheit heuer: für den Kinderdrachenstich wurde als Ersatz für den alten Kinderdrachen, der ausgemustert wurde, ein neuer Drache gebaut, der erstmals in der Drachensticharena präsentiert wird.

Mittelalterlager mit Ritterkämpfen, Gauklern und Handwerkern

Begleitend zum Drachenstich wird ab 12. August auch noch ein großes Volksfest mit Bierzelt und Vergnügungspark gefeiert. Am letzten Wochenende, 18. bis 20. August, steigt wieder das "Cave Gladium", ein riesiges Mittelalterlager mit Hunderten "Gewandeten", Gauklern, Schwertkampfturnieren und nachgespielten Feldschlachten in Ritterrüstung. Vergnügungspark, Festzeltbetrieb und Biergarten haben bis Montag, den 21. August, geöffnet.

Der Further Drachenstich gilt als ältestes Volksschauspiel Deutschlands und hat eine 500-jährige Geschichte. Ursprünglich war der Drache, den der heilige Georg tötet, szenischer Bestandteil der Fronleichnamsprozession. Später wurde ein Schauspiel daraus, das im Lauf der Zeit mehrfach neu geschrieben wurde.