Künstlerprogramm steht! Das sind die BR-Radltour Open Air-Konzerte

Tagsüber radeln, abends feiern – mit hochkarätigen Events und Konzerten & das bei freiem Eintritt!

In jedem Etappenort der BR-Radltour (31.07. - 05.08.2022) warten auf alle Radelnden sowie Besucherinnen und Besucher tolles Entertainment und hochkarätige Popkonzerte bei freiem Eintritt. Nun stehen die Künstlerinnen und Künstler fest.

Präsentiert werden die Konzerte von BAYERN 1 und BAYERN 3. Schon ab 17.30 Uhr (Einlass: 17.00 Uhr) startet das abendliche Vorprogramm, jeweils mit der BAYERN 1 Band oder der BAYERN 3 Band. Nach dem Konzert-Highlight sind alle eingeladen, den Abend mit den DJs von BAYERN 1 und BAYERN 3 ausklingen zu lassen. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.

Für das leibliche Wohl bei den Abendveranstaltungen sorgen die heimische Gastronomie und regionale Brauereien. So lernen die Radltour-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer nicht nur vom Sattel aus die unterschiedlichsten bayerischen Landschaften kennen, sondern können in den Etappenorten gemeinsam mit den Konzertbesucherinnen und -besuchern Spezialitäten der Region genießen. Mitmach-Aktionen, Sponsorenstände und Gewinnspiele runden das Abendprogramm ab.

Schon mal eine Kostprobe? Hier gibt´s Songausschnitte der BR-Radltour Künstlerinnen und Künstler zum Nachhören!

Gleich zum Auftakt am 31. Juli in Chamwerden mit den 80s PIONEERS feat. Steve Norman (Spandau Ballet)...

...Carol Decker (T'Pau) und...

...Cutting Crew echte Musiklegenden auf der Bühne stehen!Mit Kult-Hits wie "Gold", "China in Your Hand" oder "(I Just) Died in Your Arms Tonight" werden die 80s PIONEERS eine riesige 80er-Jahre Party feiern!

Am 1.8. steht in Landau an der Isar ein absoluter Topstaraus Deutschland auf der Radltour-Bühne: Max Giesinger! Bei Hits wie "80 Millionen", "Wenn sie tanzt" oder "Irgendwann ist jetzt" wird das Publikum garantiert mitsingen.

International wird es in Freising am 2. August,wenn The Hooters aus Philadelphia (USA) Hits wie "Johnny B" oder "All You Zombies" performen.

Weibliche Bayern-Power gibt es einen Tag später:BAYERN 3 holt die oberpfälzische Chart-Stürmerin Leony nach Aichach! Unterstützt wird sie von...

...Newcomerin Lienne!aus dem benachbarten Augsburg.

2018 begeisterte er mit "You Let Me Walk Alone" beim ESCganz Europa. Am 4. August steht Michael Schulte in Dietfurt an der Altmühl auf der Bühne und verzaubert das Publikum mit weiteren Hits wie "For A Second", "Keep Me Up" oder "Remember Me".