Streckenbekanntgabe BR-Radltour soll 2022 wieder rollen

Etappenorte 2022

Eingeteilt in sechs Etappen, führt die insgesamt zirka 500 Kilometer lange Strecke durch fünf bayerische Regierungsbezirke: Oberpfalz, Niederbayern, Oberbayern, Schwaben und Mittelfranken. Nach dem Auftakt-Rundkurs in Cham am 31. Juli geht es weiter nach Landau an der Isar (Ankunft 1.8.), Freising (2.8.), Aichach (3.8.), Dietfurt an der Altmühl (4.8.) und Gunzenhausen (5.8.).