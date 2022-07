Corona: "Hohe Inzidenzen sollten uns eher beruhigen"

Personalmangel, verschobene Operationen und gleichzeitig Virologen sowie Intensivmediziner, die hohe Infektionszahlen begrüßen – wie passt das zusammen? In den vergangenen Tagen hatten sich die Hiobsbotschaften vor allem aus den oberfränkischen Krankenhäusern gehäuft. So hat das Bezirkskrankenhaus Bayreuth kurzfristig einen Aufnahmestopp für neue Patienten verhängt. Am Klinikum Bamberg finden momentan nur noch unaufschiebbare Operationen statt. Auch die Sana-Klinik in Hof sieht sich an ihrer Belastungsgrenze.

Die München Klinik verfügt über vier kommunale Krankenhäuser in der Landeshauptstadt und damit über 3.000 Betten. Dr. Axel Fischer, der Vorsitzende der Geschäftsführung, erklärt: "Die Intensiv- und Notfallversorgung ist weitgehend sichergestellt. Aber es werden kapazitätsbedingt bereits wieder deutlich weniger verschiebbare Operationen durchgeführt als noch vor einigen Wochen."

Hoher Krankenstand beim medizinischen Personal

Überall werden zwei Gründe für die aktuelle, medizinische Versorgungslage angeführt: Die stark gestiegene Zahl von SARS-CoV-2-Infektionen und erkranktes Krankenhauspersonal. In manchen Kliniken fällt derzeit jeder zehnte Arzt oder Pfleger aus. Neben Erkältungen haben momentan besonders viele Mitarbeiter selbst mit einer Corona-Infektion zu kämpfen. Manche sind zehn oder mehr Tage infektiös und fallen dann wegen der Infektionsschutzverordnung teilweise mehr als zwei Wochen aus. Entsprechend muss deshalb das Personal von den Normalstationen für die Notfall- und Intensivversorgung abgezogen werden. Das führt dann zu Verschiebungen und Ausfällen bei der Grundversorgung.

Personalmangel: "Aus Corona nichts gelernt"

Zehntausende unbesetzte Stellen in der Pflege – auch vor Corona war die Situation schon sehr angespannt. Während der Pandemie kündigten viele aufgrund der großen Belastung und schlechter Bezahlung. Und jetzt? Fehlt noch mehr Personal.

Aus Sicht von Fischer von der München Klinik hat die Politik keine geeigneten Maßnahmen getroffen, um den desolaten Zustand in der Pflege abzustellen: "Außer ein paar Prämien ist nicht viel passiert. Die Strukturen in den Krankenhäusern und in der Pflege wurden nicht reformiert. Man hat also aus Corona nichts gelernt und jetzt gehen wir mit einer weiter verschärften Personalsituation in den dritten Corona-Winter." Zudem fehlten vielen Kliniken Einnahmen aus den OPs, die nicht stattfinden können, außerdem kämpfe man mit gestiegenen Materialkosten – gleichzeitig gebe es keinen finanziellen Ausgleich vom Staat mehr. Für 2023 sieht Fischer daher "extremste Schwierigkeiten für die Daseinsvorsorge" auf Deutschland zukommen.

Deutlich mehr, aber viel weniger schwere Covid-Fälle

Aktuell werden mehr als 160 Covid-Patienten in den vier kommunalen Krankenhäusern der Landeshauptstadt versorgt. Vor einem Jahr war diese Zahl einstellig. Auch im Münchner Universitätsklinikum rechts der Isar werden derzeit über 60 Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt. Fünf von ihnen benötigen eine intensivmedizinische Betreuung. Anästhesist und Stationsleiter Dr. Markus Heim erklärt, dass es derzeit keine Patienten gebe, die wegen einer Corona-Infektion hier versorgt werden müssten. Vielmehr hätten sie eine andere, schwere Erkrankung und zudem das Coronavirus und müssten deshalb isoliert werden.