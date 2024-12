Doppelgängerinnen-Mordprozess: Angeklagte schuldig gesprochen

Vor dem Prozessbeginn haben unzählige Menschen bereits morgens in einer langen Schlange vor dem Landgericht gestanden. Mehrere Kamerateams waren vor Ort. Dicht gedrängt saßen Zuschauer und Presse im Saal 11 des Landgerichts in Ingolstadt. Mit rund 40 Minuten Verzögerung hat die Verhandlung erst begonnen: Richter und Schöffen betreten den Raum. Mit Spannung haben alle diesen Moment erwartet.

Dann das Urteil: Die Kammer verurteilt die Angeklagten Schahraban K. und Sheqir K. zu einer lebenslangen Haft wegen gemeinschaftlichen Mordes. Die Angeklagte wurde zudem der Anstiftung zum Mord schuldig gesprochen. Außerdem stellte die Kammer die besondere Schwere der Schuld im Fall der 24-Jährigen fest. Heißt: Sie wird keinesfalls vor Ablauf der 15 Jahre aus der Haft entlassen. Für die Kammer stand fest: "Die Tat weicht von üblichen Taten ab."

Sheqir K. stand während der Urteilsverkündung regungslos da, Scharabn K. verbarg ihr Gesicht hinter ihren Haaren. Der Vater des Opfers, der 23-jährigen Khadidja O., blieb regungslos.

Kammer folgt den Forderungen der Staatsanwaltschaft

Dieses Strafmaß hatte die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer gefordert. Beide Verteidigerteams hatten auf einen Freispruch plädiert - aus Mangel an Beweisen. Die Anwälte haben sich vorab noch nicht festgelegt, ob sie im Falle einer Verurteilung Rechtsmittel einlegen werden. Aktuell dauert die Urteilsverkündung noch an.

Mammutprozess zu Ende

Es war ein langer und aufwendiger Prozess am Landgericht Ingolstadt. Bereits im Januar 2024 begann die Verhandlung. Am Ende waren es 53 Verhandlungstage. Weit über 100 Zeugen sagten aus, dazu zahlreiche Sachverständige und Gutachter. Immer wieder legten die Anwälte der beiden Angeklagten neue Anträge vor, was zu Verzögerungen führte. Dazu gab es auch immer wieder Überraschungen: Rund eineinhalb Jahre nach der Tat fanden die Ermittler bei einer erneuten Durchsuchung des Autos der Angeklagten eine Pistole. Auf Briefchen, die ebenfalls im Auto gefunden wurde, kam ein neuer Zeuge ins Spiel: ein jesidischer Scheich, der dann noch gegen Ende des Prozesses zweimal vor Gericht aussagen musste.

Darum ging es im Prozess

Zum Hintergrund: Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte Schahraban K. über soziale Medien gezielt nach einer Frau gesucht hat, die ihr ähnlich sieht. Diese soll sie in der 23-jährigen Khadidja O. gefunden haben. Gemeinsam mit dem Mitangeklagten sollen sie im Sommer 2022 Khadidja O. in Eppingen an ihrem Wohnort in Baden-Württemberg abgeholt haben. Die beiden Angeklagten sollen ihr Opfer in einem Waldstück zwischen Eppingen und Heilbronn mit 56 Messerstichen getötet haben. Danach soll die Angeklagte in ihrem Wagen zurück nach Ingolstadt gefahren seien. Dort wohnten beide Angeklagte zur Tatzeit im Sommer 2022. Der Komplize soll auf dem Beifahrersitz gesessen, die Tote auf der Rückbank gelegen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Schahraban K. so ihren eigenen Tod vortäuschen und untertauchen wollte, damit sie ein neues Leben beginnen kann.