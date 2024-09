Doppelgängerinnen-Mord: Starb die Frau als Menschenopfer?

Der Psychiater spricht vor Gericht von einer "Schlachtung". Der Sachverständige verwendet den Begriff mit Blick auf die brutalen Umstände, unter denen das Opfer auf dem Parkplatz ums Leben kam. Über 50 Messerstiche wurden der jungen Frau im Auto der Angeklagten zugefügt. Dennoch hält der Psychiater die Angeklagte nach einer umfassenden psychiatrische Diagnostik für schuldfähig. Ihre Anwälte hatten von dem Psychiater prüfen lassen, ob die Deutsch-Irakerin an einer schweren akuten somatischen Belastungsreaktion leidet. Das verneinte der Experte. Er verwies darauf, dass die Angeklagte nach der Tat in Baden-Württemberg noch alltägliche Verrichtungen erledigen konnte, etwa die Autofahrt zurück bis nach Ingolstadt.

Vor der Bluttat: Gezielte Suche nach der Doppelgängerin

Zum Hintergrund: Im August 2022 hatten die Angeklagte und der Mitangeklagte die Frau an ihrem Wohnort in Baden-Württemberg abgeholt. Nach dem tödlichen Stopp auf dem Parkplatz, wo das Opfer erstochen wurde, fuhr die Angeklagte in ihrem Wagen zurück nach Ingolstadt. Dort wohnten beide Angeklagten zur Tatzeit im Sommer 2022. Der Komplize saß auf der Rückfahrt auf dem Beifahrersitz, die Tote lag auf der Rückbank.

Den Kontakt mit dem Opfer hatte die Angeklagte hergestellt. Sie hatte in den Wochen vor der Tat über die sozialen Medien gezielt nach einer Frau gesucht, die ihr ähnlich sieht. Das belegen die drei ausgewerteten Handys der Angeklagten.

Fragezeichen hinter dem Tatmotiv

Über 40 Verhandlungstage beschäftigt sich die große Strafkammer am Landgericht Ingolstadt schon mit dem Fall. Dutzende Zeugen wurden bereits gehört. Doch noch immer gibt es viele Fragezeichen. Vor allem zum Tatmotiv der beiden Mitzwanziger. Denn die Angeklagte Shahraban K.B. beteuert ihre Unschuld. Ihr mitangeklagter Komplize Shequir K. schweigt. Die Tatwaffe wurde nie gefunden.

Zum Tatmotiv gibt es unterschiedliche Thesen. Die Staatsanwaltschaft ging in ihrer Anklage zu Prozessbeginn davon aus, dass Shahraban K.B. ihre Doppelgängerin getötet hat, um selbst untertauchen zu können und so in ein neues Leben starten zu können. Dabei sollen Probleme mit dem jesidischen Umfeld ihrer Herkunftsfamilie eine Rolle gespielt haben sowie die Familie ihres ehemaligen Ehemanns, der aus demselben Kulturkreis stammt.

Angeklagte beteuert Unschuld, mitangeklagter Komplize schweigt

Die Angeklagte schiebt die Schuld am Tod der jungen Frau allein auf ihren Komplizen. Der schweigt. Seine Verteidiger wollen das Gericht davon überzeugen, dass die Tötung eine Art Menschenopfer war, motiviert durch den Glauben der Angeklagten an schwarze Magie. Derartiger Aberglaube sei im irakischen Kulturkreis, aus dem die Angeklagte kommt, "durchaus verbreitet". Anlass für diese These gibt eine Aussage des Ex-Mannes, der zwar selbst nicht an schwarze Magie glaubt, aber vor Gericht bestätigt, dass derartige Praktiken im Irak durchaus Anklang finden.

Menschenopfer-These stützt sich auf WhatsApp-Kommunikation

Ihre Menschenopfer-These stützen die Verteidiger des Komplizen auf die Kommunikation der Angeklagten in den sozialen Medien. In den Monaten vor der Tat hatte die Deutsch-Irakerin per WhatsApp und Google nach einem Magier gesucht, mit dessen Hilfe sie ihren früheren Ehemann zurückgewinnen wollte. Nach eigenen Angaben war das allerdings vergeblich.

Die Verteidiger ihres Komplizen verweisen zudem auf zwei merkwürdige Briefe, die die Ermittler im Tatwagen, dem Fahrzeug der Angeklagten, sichergestellt haben. Die beiden Briefe enthalten je ein Foto der Angeklagten mit ihrem Ex-Mann, dazu eine Schrift, die bislang nicht entschlüsselt werden konnte.

Beweisantrag: Esoterik-Fachmann soll gehört werden

Um einen besseren Einblick in die Vorstellungswelt der Angeklagten zu erhalten, haben die Verteidiger beantragt, einen Sachverständigen für islamische Kultur und Esoterik zu hören. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidiger der Angeklagten lehnen diesen Beweisantrag als absurd ab. Eine Entscheidung dazu trifft das Gericht heute.

Sollte die Beweisaufnahme heute abgeschlossen werden, steht als nächster Verfahrensschritt das Plädoyer der Staatsanwaltschaft an.