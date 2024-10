Doppelgängerinnen-Mordprozess: "Magier" sagt aus

Im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess sagte heute ein angeblicher Magier am Ingolstädter Landgericht aus. Der 53-jährige Mann stammt aus dem Irak und lebt derzeit in Hessen und bezeichnet sich als Scheich. Darunter versteht er einen religiösen Ansprechpartner und ein Oberhaupt der jesidischen Gemeinde.

Angeblicher Magier schrieb Briefe

Auf Anfrage bete und verfasse er Briefe mit Bitten an Gott. Diese Briefe verfasse er in einer von ihm erfundenen Sprache. So auch bei den Briefchen, die im Auto der Angeklagten gefunden wurden. Die zwei Briefchen mit kryptischen Zeichen hatten zuletzt das Gericht beschäftigt. Die Fingerabdrücke auf den "magischen Briefchen" stammten laut LKA von dem "Magier", den die Angeklagte Chatnachrichten zufolge aufgesucht hatte.

Bei den Fragen, ob er die Angeklagte und ihre Eltern, die im Gerichtssaal anwesend waren, kenne, widersprach er sich. Zunächst meinte er nein. Dann meinte er sich an die Familie zu erinnern, sei sich aber nicht sicher und könne den Zusammenhang nicht mehr nachvollziehen. Allerdings wusste er, dass es zwei Jahre her war, dass er die Briefchen verfasst habe. In den Briefen habe er um gute Gesundheit gebeten, was auch die psychische Gesundheit und das Zusammenführen eines Paars einschließe. Der Zeuge gab an, weder lesen noch schreiben zu können.

Dolmetscherin kann Dialekt des "Magiers" nicht verstehen

Viel Diskussion gab es wegen der vom Gericht bestellten Dolmetscherin, die offensichtlich Probleme hatte, den Dialekt des Zeugen zu verstehen. Deshalb legten die Verteidiger der Angeklagten einen Widerspruch der Verwertung der Aussage ein.

Die Verteidigung des Angeklagten schloss sich an. Der im Saal anwesende Dolmetscher der Nebenklage bestätigte in seiner Aussage, dass die Dolmetscherin lückenhaft übersetzt habe und den Zeugen "nicht verstanden" habe.

Vater der Angeklagten stört Aussage

Auch die Eltern der Angeklagten waren im Saal. Der Vater warf Kommentare während der Aussage des Zeugen ein und verließ nach Aufforderung des Richters den Saal. Ob heute noch die Plädoyers beginnen, ist noch unklar, aber eher unwahrscheinlich.

Viele offene Fragen trotz langer Prozessdauer

Seit Anfang des Jahres hat das Gericht zahlreiche Zeugen vernommen, Chatnachrichten vorgelesen und Sachverständige angehört. Trotzdem sind noch immer viele Fragen ungeklärt - vor allem, warum die 23-Jährige aus Baden-Württemberg sterben musste.

Sie sah der Angeklagten zum Verwechseln ähnlich, deshalb der Name des Prozesses, der überregional für Aufmerksamkeit sorgt. Über die sozialen Medien hatte die Angeklagte in den Wochen vor der Tat gezielt nach einer Frau gesucht, die ihr äußerlich ähnelt. Das belegen ihre drei ausgewerteten Handys. Während die Angeklagte sich schon mehrfach geäußert und die Schuld allein ihrem Mitangeklagten zugewiesen hat, schweigt dieser bisher.

Vor der Bluttat: Gezielte Suche nach der Doppelgängerin

Zum Hintergrund: Im August 2022 sollen die Angeklagte und der Mitangeklagte eine 23-jährige Frau aus Eppingen an ihrem Wohnort in Baden-Württemberg abgeholt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Angeklagten ihr Opfer in einem Waldstück zwischen Eppingen und Heilbronn mit 56 Messerstichen getötet haben. Danach soll die Angeklagte in ihrem Wagen zurück nach Ingolstadt gefahren seien. Dort wohnten beide Angeklagte zur Tatzeit im Sommer 2022. Der Komplize soll auf dem Beifahrersitz gesessen, die Tote auf der Rückbank gelegen haben.