Bayern macht Solarparks an der Autobahn genehmigungsfrei

Die Liste der Vereinfachungen ist lang. Sowohl die Ampel-Regierung im Bund als auch die bayerische Staatsregierung haben Hindernisse für Photovoltaik-Freiflächenanlagen aus dem Weg geräumt.

Die Obergrenze von jährlich 200 Solarparks auf landwirtschaftlichem Grund in Bayern ist abgeschafft. Wer einen Solarpark baut, braucht keine ökologischen Ausgleichsflächen an anderer Stelle mehr zu schaffen. Es werden größere Mengen an Freiflächen-Photovoltaik ausgeschrieben, und noch größere Projekte dürfen daran teilnehmen.

Aiwanger: Bayern soll Photovoltaik-Spitzenreiter bleiben

"Wir sind in Bayern Spitzenreiter beim Ausbau der Freiflächen-Photovoltaik", betont Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW). In letzter Zeit werden im Freistaat immer mehr Solarparks immer schneller gebaut, wie die Grafik unten zeigt. Und das soll nach dem Willen Aiwangers auch so bleiben: "Es ist wichtig, dass wir hier nicht zu viele Hürden in den Weg legen."

Grafik: So viel Freiflächen-Solarstrom-Leistung ist in Bayern installiert