Mann gewinnt Hubschrauberflug - und stürzt ab

Auf dem Flugplatz in Genderkingen im Landkreis Donau-Ries ist am Mittag ein Hubschrauber während eines Schwebflugs abgestürzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Hubschrauber mit zwei Personen an Bord nur etwa ein bis drei Meter vom Boden entfernt. Ein Mann wurde verletzt – er hatte den Flug zuvor gewonnen.

Glück im Unglück

In einem Preisausschreiben, wie die Polizei mitteilte, gewann der Mann einen Hubschrauberflug vom Startpunkt Flugplatz Genderkingen. Als der Heli in den Schwebflug ging, stürzte er ab. Warum, ist unbekannt. Jedoch hatten die beiden Insassen Glück: Der Helikopter war nicht weit in der Luft. Der Absturz lief für sie relativ glimpflich ab.

Der Gewinner des Preisausschreibens war der einzige Passagier. Er wurde leicht verletzt, berichtete der Dienststellenleiter der zuständigen Polizeiinspektion Rain, Peter Grieser, dem BR. Der Mann zog sich Prellungen an der Hand zu. Der Pilot blieb unversehrt. Von dem Absturz gibt es Videomaterial, das nun für die Ermittlungen ausgewertet wird.

Der Helikopter selbst ist nicht mehr einsatzbereit. Er kam auf der Seite zum Liegen und ist laut Polizeiangaben ein Totalschaden in Höhe von rund 400.000 Euro.

Hubschrauberabsturz hat nichts mit Airbus zu tun

Nur wenige Kilometer von dem kleinen Flugplatz in Genderkingen entfernt, befindet sich das Werk von Airbus Helicopters in Donauwörth. Dort finden regelmäßig Testflüge statt, meist jedoch auf dem werkseigenen Flugplatz. Wie Airbus Helicopters dem BR mitteilte, steht der Hubschrauberabsturz in Genderkingen in keinem Zusammenhang mit dem Airbus-Werk.