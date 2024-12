Nach Kritik an Kniefall in Warschau: Söders Gegenangriff

Söder kontert - Wüst verteidigt ihn

Söder ging im "Tagesthemen"-Interview zum Gegenangriff über: Er sei ganz besonders von einigen "sehr linken Kommentatoren" und vor allem von Roth kritisiert worden, die "selbst erhebliche Probleme" habe, sagte er in Anspielung an die Debatte über ihren Umgang mit Antisemitismusvorwürfen nach der Berlinale Ende vergangenen Februar.

Auch Kritik an seinem Bratwurst-Post nach dem Denkmal-Besuch wies Söder zurück. "Eine Reise besteht ja aus mehreren Aspekten." Neben einem historischen Teil gebe es "gemeinsame Zeit". Sein Besuch in Polen zeige Gesprächsbereitschaft. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei "gar nicht mehr in der Lage, mit Polen zu reden".

Unterstützung bekam Söder vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU). "Ich weiß nicht, ob er die Analogie wollte mit Brandt oder ob er sie nicht wollte", sagte Wüst bei, "Maischberger" in der ARD. Bei diesem Mahnmal sei für einen Deutschen jede Demuts- oder Respektgeste "in Ordnung".

Brandts Kniefall von 1970

Das Schwarz-Weiß-Foto von Brandts Kniefall am 7. Dezember 1970 zählt zu den bekanntesten Fotos der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Geste gilt als ein wichtiges Zeichen der Aussöhnung zwischen Polen und Deutschland sowie als ein Symbol der Demut gegenüber Millionen ermordeten polnischen Juden. Zugleich markierte sie einen Meilenstein in der Ostpolitik der Bundesregierung.

Brandt beteuerte stets, der Kniefall sei nicht geplant, sondern eine spontane Geste gewesen. In seinen "Erinnerungen" schrieb er: "Am Abgrund der deutschen Geschichte und der Last der Millionen Ermordeten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt."