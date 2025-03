Wintersport-Ticker: Freestylerin Mohr schwer am Knie verletzt

15.00 Uhr: Gesamtweltcup-Siegerin Preuß zurück in Bayern

Franziska Preuß ist nach ihrem Triumph am Holmenkollen in Oslo zurück in Bayern. Die Athletin vom SC Haag, die am Vortag zum ersten Mal in ihrer Karriere den Biathlon-Gesamtweltcup gewonnen hatte, landete am Montagnachmittag am Münchner Flughafen. In der Heimat wird sie aber nicht lange bleiben. Der lang ersehnte Thailand-Urlaub mit Ehemann Simon Schempp wartet.