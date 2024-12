Doppelgängerinnen-Mord: Urteil in spektakulärem Prozess erwartet

Die "Schwarze Magie"-Theorie

Die Verteidigerteams der beiden Angeklagten haben während des Prozesses gegeneinander gearbeitet. Die Angeklagte schob in ihrer Einlassung dem Mitangeklagten die alleinige Schuld zu. Der schweigt bis heute. Seine Anwälte brachten dagegen die Theorie eines Menschenopfers ins Spiel, das die Angeklagte dargebracht haben soll, um so ihren Ex-Mann zurückzugewinnen. In Schahraban K.s Auto wurden nämlich in einer pseudo-arabischen Schrift verfasste Briefchen gefunden. Der Verfasser, ein jesidischer Geistlicher, gibt bei seiner Vernehmung als Zeuge an, mit den Briefchen um "Gesundheit" für Schahraban K. gebeten zu haben.

Verteidigung: "So schlau wie am Anfang"

Einig sind sich die Anwälte aber darin, dass am Ende des Prozesses noch zu viele Fragen offen seien. "Nach 52 Verhandlungstagen sind wir so schlau wie am Anfang", so Strafverteidiger Alexander Betz. Da nach ihrer Meinung keine der Theorien durch Beweise gefestigt worden sei, fehle vor allem ein Tatmotiv. Die Verteidiger des Mitangeklagten schließen sich an: "Kein Motiv ist eine Lücke in der Beweisführung", so Anwalt Klaus Wittmann. Beide Verteidigerteams fordern Freispruch für ihre Mandanten.

Mammut-Prozess in Ingolstadt

Im Laufe des Prozesses wurden knapp 200 Zeugen gehört, dazu Gutachter und Sachverständige. Immer wieder gab es Überraschungen: So fanden die Ermittler rund eineinhalb Jahre nach der Tat im Auto der Angeklagten eine Pistole, die zuvor nicht entdeckt worden war. Außerdem hatte das Opfer Kontakt zur Ingolstädter Clique, in der auch die Angeklagten verkehrten.

Eine Flut von Anträgen der Verteidiger sorgte immer wieder für lange Pausen und somit für Verzögerungen. Kleine Pannen - Übersetzer, die nicht den Dialekt der Zeugen sprachen, oder DNA-Spuren, die nicht ermittelt wurden - taten ihr Übriges, dass der Prozess fast ein Jahr dauerte. Nahezu an jedem Verhandlungstag war der Gerichtssaal mit Medienvertretern und Zuschauern voll – und wird es zur Urteilsverkündung wohl wieder sein.