Keine Stolpersteine auf öffentlichem Grund in Rosenheim

Kleine in den Boden eingelassene Tafeln, sogenannte Stolpersteine, erinnern in Städten an Opfer des Nationalsozialismus. In Rosenheim wird es jedoch keine Stolpersteine auf öffentlichem Grund geben. Das hat der Stadtrat am Abend entschieden.