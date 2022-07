Denkmalschutz-Medaille 2022: Drei Preisträger in Niederbayern

In München wurden heute die Preisträger der Denkmalschutzmedaille 2022 bekannt gegeben. Sie alle haben sich laut Wissenschaft- und Kunstminister Markus Blume "in herausragender Weise für die Denkmalpflege engagiert." In Niederbayern gibt es dieses Jahr drei Preisträger.

Geschichte bewahrt, Vergangenheit sichtbar gemacht

Zum einen die Stadt Kelheim für die Instandsetzung des "Rauchhaus". Die Immobilie mit Geschichte wurde aufwendig restauriert und soll künftig als Amtsgebäude und Bürgerhaus genutzt werden.

Die zweite Auszeichnung geht an Martin Fahnmüller, Johannes Pollhammer sowie Ute und Armin Rupp aus Pfeffenhausen im Landkreis Landshut. Sie haben unter Berücksichtigung der Dekmalschutzauflagen ein ehemaliges Bauernhaus mit dazugehöriger Tenne außen und innen renoviert. Laut Jury wurde dabei großer Wert auf die Erhaltung der originalen Bausubstanz gelegt. Die Immobilie soll als öffentlich zugänglicher Ausstellungsraum für historische Werkstätten der Umgebung genutzt werden.

Die dritte und letzte Auszeichnung in Niederbayern erhalten Annette und Markus Stenger für die Sanierung eines Holzblock-Bauernhauses in Landshut. Seit 2018 wurde das Haus in seine ursprüngliche Form rückgebaut und somit seine Vergangenheit sichtbar gemacht. Laut Jury wurde dabei kein starrer Plan verfolgt, sondern der Ursprungszustand nach und nach "freigelegt".

Medaille für Denkmalschutz seit 44 Jahren

Die Denkmalschutzmedaille wird in Bayern seit 1978 verliehen. Vorschläge können unter anderem die Regierungspräsidentinnen und -präsidenten, die Bezirksheimatpfleger oder der Bayerische Landesverein für Heimatpflege einreichen.