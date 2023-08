WM-Finale: Spanien - England live in der Radioreportage

Bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland steht das Finale an. Spanien greift zum ersten Mal in der Geschichte nach dem Triumph. Die Furia Roja hat schon mit dem Einzug in ein WM-Finale ein neues Kapitel spanischer Frauenfußball-Geschichte aufgeschlagen. "Das ist ein historischer Tag", stellte Trainer Jorge Vilda nach dem 2:1-Sieg im Halbfinale gegen Schweden klar. Jetzt wollen die Spanierinnen den WM-Thron erobern. "Wir haben uns das verdient. Wir haben diesen kleinen Schritt gemacht, und jetzt brauchen wir den letzten Schub", sagte Super-Joker Salma Paralluelo. Im Finale warte die "ultimative Herausforderung".

Im alles entscheidenden Duell trifft Spanien auf Europameister England. Die Three Lionesses besiegten Gastgeber Australien mit 3:1 und sind nun ebenfalls nur noch einen Sieg vom WM-Titel entfernt. Es wäre der erste Triumph bei der sechsten Teilnahme an einer Endrunde.

Wiegmann: "Fast wie ein Märchen"

Englands Trainerin Sarina Wiegmann hat ihr Team ins zweite Finale binnen zwölf Monaten geführt. "Es ist fast wie ein Märchen. Wir haben zusammengehalten, am Plan festgehalten, und es hat wieder funktioniert." Es sei "so hart, ein Endspiel zu erreichen. Es ist sehr besonders und so fühlt es sich auch an", sagte Wiegmann nach dem Final-Einzug. Nach dem EM-Titel im vergangenen Sommer könnten sich die Engländerinnen nun mit dem WM-Titel endgültig an die Spitze des Frauenfußballs setzen.