"Rassistische Ideologie": Bayerns Verfassungsschutzchef besorgt

Der bayerische Verfassungsschutz sieht auch im Freistaat eine zunehmende Vernetzung rechter Kräfte. In Bayern habe es im vergangenen Jahr ebenfalls Vernetzungstreffen von AfD und rechtsextremistischen Gruppen gegeben, wenn auch nicht in dem Umfang wie in Potsdam, sagt der bayerische Verfassungsschutzpräsident Burkhard Körner im BR-Interview.

Mitte Februar 2023 beispielsweise habe die AfD eine Veranstaltung mit Mitgliedern der als rechtsextremistisch eingestuften Identitären Bewegung und der vom Verfassungsschutz beobachteten Burschenschaft Danubia organisiert. Ein Thema dort seien – wie später in Potsdam – Ideen zur sogenannten Remigration von Menschen mit Migrationshintergrund gewesen.

Körner: Zunehmende Radikalisierung der AfD

"Remigration bedeutet, dass Personen, die in Deutschland leben und einen Migrationshintergrund haben, Deutschland wieder verlassen sollen", erläutert Körner. "Das ist eine ganz klar rassistische Ideologie, die dem zugrunde liegt." Eine neue Qualität sieht der Verfassungsschutzpräsident in der Tatsache, dass sich die AfD "immer weniger von der Neuen Rechten abgrenzt". Eine Distanzierung von Begriffen wie "Remigration", der insbesondere von der Identitären Bewegung propagiert werde, finde in der AfD nicht mehr statt. Die Entwicklung der Partei zeige eine zunehmende Radikalisierung auf.

Nach Recherchen des Netzwerks Correctiv hatten sich AfD-Politiker, Neonazis und Unternehmer im November 2023 in einem Hotel nahe Potsdam getroffen, um die Vertreibung von Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte aus Deutschland zu besprechen. Dazu sollen der Unternehmer Hans Christian Limmer sowie ein Düsseldorfer Zahnarzt Gernot Mörig eingeladen haben, der mit rechtsextremen Positionen aufgefallen sein soll. Den Recherchen zufolge sollen auch zwei CDU-Mitglieder, die zugleich Mitglieder der rechtskonservativen Werteunion sind, dabei gewesen sein.