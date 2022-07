Demenz-Screening: Kostenlose Tests zur Gedächtnisleistung

Bin ich nur vergesslich oder bin ich schon dement? Oft stellen sich Menschen oder deren Angehörige die Frage zu spät. Um eine Demenzerkrankung frühzeitig zu erkennen, bieten das digitale Demenzregister und die Kommunale Allianz Main-Wein-Garten an diesem Donnerstag ein Demenz-Screening in Thüngersheim im Landkreis Würzburg an.

Erste Hinweise auf Demenz per Kurztest

Interessierte Menschen sind dazu eingeladen, ihre Gedächtnisleistung kostenlos mithilfe eines wissenschaftlichen Kurztests zu überprüfen. Dieser dauert eine Viertelstunde und findet im geschützten Rahmen statt.

Das Demenz-Screening ersetze keine umfassende ärztliche Diagnose, liefere aber erste Hinweise darauf, ob eine weitere Abklärung notwendig ist, betont der Neurologe Peter Kolominsky-Rabas, einer der Projektleiter von digiDEM Bayern: "Je früher eine Demenz erkannt wird, desto früher lernen Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen mit den Krankheitssymptomen umzugehen und desto früher können Behandlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten in die Wege geleitet werden."

Diagnosen erfolgen oft sehr spät

Aktuell sind rund 240.000 Menschen in Bayern an Demenz erkrankt. Bis 2030 wird ein Anstieg auf 300.000 Betroffene erwartet. Studien zufolge leben 60 Prozent der an Demenz Erkrankten ohne eine gesicherte Diagnose. Außerdem erfolgen Diagnosen oft erst spät - bei fortgeschrittenen Symptomen. Dem soll das bayernweit erste Massenscreening in diesem Umfang entgegenwirken.

Gedächtnis-Tests sind kostenfrei

An dem Bevölkerungsscreening beteiligen sich acht Gemeinden aus den Landkreisen Würzburg und Main-Spessart: Erlabrunn, Himmelstadt, Leinach, Margetshöchheim, Retzstadt, Thüngersheim, Zell und Zellingen. Interessierte können sich zwischen 10 und 12 Uhr sowie 13.30 und 15.30 Uhr in der Raiffeisen-Sporthalle in Thüngersheim kostenlos testen lassen. Unterstützt wird der Demenz-Screeningtag vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) im Rahmen der Bayerischen Demenzstrategie.

digiDEM Bayern – Forschungsprojekt der Uni Erlangen-Nürnberg

digiDEM Bayern ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, des Universitätsklinikums Erlangen und des Innovationsclusters Medical Valley Europäische Metropolregion Nürnberg. Ziel ist es, ein digitales Demenzregister für Bayern aufzubauen, um den Langzeitverlauf der Erkrankung besser zu verstehen und die Versorgungssituation von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen in ganz Bayern zu verbessern. Dafür werden Menschen mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen oder Demenz und ihre pflegenden Angehörigen zu ihrer Situation systematisch befragt.

Mehr zum Thema: Demenzguide: Eine App für die Angehörigen

Online-Angebote auch für Angehörige

Darüber hinaus entwickelt digiDEM Bayern auch digitale Angebote, auch für pflegende Angehörige und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. So gibt es zum Beispiel die so genannte "Angehörigenampel", einen kostenlosen, anonymen Selbsttest, der pflegenden Angehörigen mittels gezielter Fragen den Grad ihrer persönlichen Belastung anzeigt und ihnen damit einen Anstoß zur Veränderung der Lebenssituation gibt. Über einen Online-Fragebogen können nahestehende Personen von Betroffenen deren kognitiven Abbau einschätzen.