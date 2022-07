Neue Omikron-Variante BA.2.75: Das sagen Experten

In Deutschland ist derzeit die Omikron-Untervariante BA.5 für die meisten Corona-Infektionen verantwortlich. Experten haben nun eine neue Untervariante ausgemacht, von der sie befürchten, dass sie möglicherweise die nächste Welle auslösen könnte.

BA.2.75 wurde Anfang Juni in Indien entdeckt und konnte sich dort anscheinend rasch ausbreiten. Die absolute Zahl der nachgewiesenen Fälle ist zwar niedrig, da aber in Indien nur wenig sequenziert wird, sind die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich deutlich höher. Auch in Deutschland wurde BA.2.75 bereits in Proben gefunden, ebenso in Großbritannien, Kanada, Neuseeland und in Australien.

BA.2.75 ist wahrscheinlich ein Abkömmling der Untervariante BA.2, schreibt der Virologe Tom Peacock vom Imperial College London auf Twitter. Diese Herkunft unterscheidet BA.2.75 von den Omikron-Untervarianten, die sich bisher stark ausgebreitet haben. Sie haben sich alle getrennt aus einem gemeinsamen Omikron-Vorläufer entwickelt.