Start-ups unterstützen - "Pitch im Riesenrad" in Deggendorf

Eine Riesenrad-Gondel, eine Idee, eine Chance: Gründer von Start-ups haben in Deggendorf die Möglichkeit, potenzielle Unterstützer zu überzeugen - aber nur eine Riesenradfahrt lang.

Aufmerksamkeit für Gründer am Ende der Pandemie

Diese Idee kommt vom Deggendorfer Gründerzentrum ITC in Kooperation mit der Technischen Hochschule Deggendorf. "Wir wollen Menschen mit Ideen mit Personen zusammenbringen, die Erfahrung haben und Feedback geben können", sagt Thomas Keller vom Gründerzentrum ITC.

Zudem wolle man mit dem "Pitch im Riesenrad" auf das Thema Gründung in Ostbayern am Ende der Pandemie aufmerksam machen. "Es war alles online, alles digital, alles ruhiger", so Keller. Man habe gemerkt, dass gerade Netzwerken von echten Menschen und dem echten Austausch lebe. "Mit dem Reden kommen die Leute zusammen."

Riesenrad-Gondeln nach Themenbereichen besetzt

Zwei Minuten lang können die Teams in der Gondel ihre Idee pitchen, die restlichen acht Minuten der Riesenradfahrt können sie sich mit den Unterstützern austauschen und Feedback zu ihrer Idee erhalten. Insgesamt sind zwölf Teams beim "Pitch im Riesenrad" angemeldet, wie es vom Gründerzentrum Deggendorf heißt.