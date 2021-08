Trotz Corona: Deutlicher Anstieg der Gewerbe-Neugründungen

Trotz Corona trauen sich in Bayern wieder mehr Menschen, Unternehmen zu gründen. Wie das Landesamt für Statistik in Fürth mitteilt, sind im ersten Halbjahr 2021 bei den bayerischen Gewerbeämtern deutlich mehr Neugründungen angemeldet worden, als im ersten Halbjahr 2020.

54.000 Neugründungen bis Juni in Bayern

Den Zahlen zufolge wurden von Januar bis Juni 2021 54.183 Neugründungen von Unternehmen gemeldet, 32.173 Geschäfte wurden aufgegeben. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sind das rund 16 Prozent mehr Neugründungen und knapp fünf Prozent weniger Geschäftsaufgaben. Allerdings gibt es auch Bereiche, die besonders von Corona betroffen waren, in denen die Zahl der Neugründungen noch deutlich unter dem Vorjahresniveau liegt.

Rückgang im Unterhaltungs- und Gastgewerbe

So unter anderem auch im Unterhaltungsgewerbe (- 14 Prozent) und im Gastgewerbe (-12 Prozent). Im Vergleich zum Vormonat Mai 2021 ist die Zahl der Neugründungen aber in beiden Bereichen auch wieder angestiegen - in der Unterhaltungsbranche um fast 24 Prozent und in der Gastronomie um neun Prozent.