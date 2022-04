Das Stöttener Moos erleben und radeln auf der Dampflokrunde

Der Moos-Erlebnis-Pfad führt direkt hinein ins Stöttener Moos. An 13 verschiedenen Stationen können die Besucher viel lernen über das Moor: Warum das so ein wichtiger Lebensraum ist, welche seltenen Tiere und Pflanzen dort leben, wie so ein Moor Wasser speichert oder wie früher Torf gestochen wurde.

Das Moor spielerisch erleben

Damit das Ganze nicht nur theoretisch daherkommt, gibt es viele Mitmachtstationen, wo die Besucher etwas ausprobieren können. Beim "Moosfilter" können sie zum Beispiel selber vergleichen, wie viel besser der Moorboden Wasser filtert als ein anderer Untergrund. Dazwischen gibt es auch immer wieder Spielstationen zum Toben. Ein- bis eineinhalb Stunden sollten Ausflügler für den Moorerlebnispfad einrechnen. Startpunkt ist der Kirchplatz in der Dorfmitte von Stötten am Auerberg. Der Moos-Erlebnis-Pfad (MEP) ist gut ausgeschildert und leicht zu finden.

Radeln auf der alten Bahnlinie nach Lechbruck

Wer noch mehr draußen erleben will, sollte die Fahrräder mitnehmen. Denn ein Abstecher zum Radweg auf der alten Bahnlinie von Marktoberdorf nach Lechbruck bietet sich in diesem Fall an. Der Radweg, der am Stadtrand von Marktoberdorf am Wanderparkplatz "Hochwies Wald" beginnt, führt direkt an dem Moorerlebnispfad vorbei. Auf einem der schönsten Radwege im Ostallgäu kommen die Radfahrer an Wiesen und Feldern vorbei, entlang vor einem wunderschönem Bergpanorama bis zum malerisch gelegenen Schmuttersee und in den Ferienort Lechbruck.

Einkehren nicht vergessen

Entlang der Strecke gibt es mehrere Einkehrmöglichkeiten. In Leckbruck können Familien mit Kindern auch noch auf den großen Spielplatz am Lech gehen oder sich mit einem Eis verwöhnen. Das lässt sich dann wunderbar am Ufer genießen, während der Lech tosend vorbeirauscht.

80 Kilometer Radlspaß auf der "Dampflokrunde"

Für die gut trainierten Radler bietet sich an, die gesamte "Dampflokrunde" zu fahren. Der Radweg verbindet die alte Bahnlinie Marktoberdorf-Lechbruck mit der Trasse des früheren "Sachsenrieder Bähnles" von Kaufbeuren nach Schongau. Die Runde umfasst insgesamt rund 80 Kilometer und führt die meiste Zeit abseits von Straßen durch die malerische Ostallgäuer Landschaft.