Schwangau: Drei Verletzte nach Kollision auf Sommerrodelbahn

Bei einem Unfall auf der Sommerrodelbahn am Tegelberg in Schwangau im Landkreis Ostallgäu sind drei Menschen verletzt worden.

Junge Frau rammt Rodel mit hoher Geschwindigkeit

Nach bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr am Mittwoch eine 22-Jährige mit ihrem Rodel am Tegelberg in Schwangau mit hoher Geschwindigkeit auf einen vor ihr fahrenden 41-Jährigen auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau, der Mann und sein mit ihm im Rodel sitzender fünf Jahre alter Sohn wurden demnach durch den Aufprall aus den Rodeln geschleudert.

Rodlerin und Vater im Krankenhaus, Sohn leicht verletzt

Der 41-Jährige wurde wegen des Verdachts auf schwerere Verletzungen vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Sohn wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt. Die mutmaßliche Verursacherin des Unfalls kam mit Verletzungen im Gesicht und an den Beinen in ein Krankenhaus.

Wegen des Hubschraubereinsatzes war der Betrieb für Gleitschirmflieger am Tegelberg für rund eine Stunde gesperrt.