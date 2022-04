Sonnige Ostertage bei frischen Temperaturen

Am Donnerstagnachmittag und -abend entwickeln sich im Westen Bayerns örtliche Schauer und Gewitter. Die Nachtstunden bringen besonders Süd- und Ostbayern zeitweise Regen. Angesichts der Wetterverschlechterung blicken viele Menschen mit Sorge auf das Osterwetter.

Wetter bessert sich am Karfreitag

Keine Sorge, sagt der Meteorologe. Denn dieser Tiefausläufer, der uns überquert, ist bereits am Karfreitag für den größten Teil Bayerns Geschichte und das Wetter bessert sich wieder. Nur in Südbayern – und hier vor allem in Alpennähe – wird für den Freitag noch Regen erwartet. Eventuell – das steht noch in den Sternen – gibt es auch am Samstag an den Alpen letzte, handverlesene Schauer.

Ansonsten stehen die Zeichen auf zunehmend sonniges Wetter. Unser Dank gebührt dem neuen Skandinavien-Hoch "Spiro", das seinen Schwerpunkt laut den Wetterberechnungen peu à peu in Richtung Mitteleuropa verlagert. So ist es am Karsamstag vielerorts trocken und auch recht freundlich.

Viel Sonne am Ostersonntag und Ostermontag

Das Hoch entfaltet genau zu den Osterfeiertagen seine maximale Durchsetzungskraft und macht kurzen Prozess mit den Wolken am bayerischen Himmel. Viel Sonne gibt’s Ostersonntag und Ostermontag. Nach dem derzeitigen Stand herrscht am Ostersonntag sogar ungetrübter Sonnenschein.

Beim Verstecken der Osterpräsente im Outdoor-Bereich empfiehlt sich dennoch ein dicker Pullover. Denn mit Hoch SPIRO müssen wir einen kleinen Wermutstropfen akzeptieren: Kaltluft aus Skandinavien. Die trifft am Karsamstag ein und sorgt für frische Temperaturen, auch am Nachmittag wird's kaum wärmer als zehn bis 14 Grad. Das ist fast zehn Grad kälter als noch gestern und heute!

In der Nacht auf Ostersonntag wird’s dann richtig kalt mit Tiefsttemperaturen in der Nähe des Gefrierpunkts, in ungünstigen Mulden- und Tallagen sind durchaus -1 bis -3 Grad drin. Auch an den Feiertagen kommt das Quecksilber kaum über 15 Grad hinaus, und die Nacht auf Ostermontag bringt neuerlich Frostgefahr.

Mix aus Sonne und kalter Luft

So erleben wir an den Feiertagen einen seltenen Kontrast von viel Sonnenschein und kalter Luft - Reizklima nennt das der Experte. Medizinmeteorologen bescheinigen dem Reizklima immerhin eine besondere Heilwirkung. Morgens, vormittags und in den Abendstunden ist es recht frisch, mittags und nachmittags sind Jacke oder Pulli zumindest in der Sonne wahrscheinlich überflüssig.

Auch wenn uns Ostern dieses Mal Frühlingswetter ohne Frühlingtemperaturen beschert, bleibt unterm Strich doch die gute Nachricht: Es wird sonnig. Und damit erhält Ostern 2022 das Prädikat "voll ausflugstauglich".