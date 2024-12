Das Jahr 2024 in Bayern (1): Die Wut und die Flut

Anno '24! Für BR24 sicher ein gutes Jahr - zahlenmystisch betrachtet. Göttliche Harmonie: dafür stand die 24 schon bei den Griechen mit ihren 24 Buchstaben. 24 Karat Gold. 24 Rippen, 24 Nasenlöcher der Apostel. 24 Mannschaften bei der Sommermärchen-Gedächtnis-EM. Frohes Neues!

Andererseits ... schaumermal.

Schon der Januar wird heiß

Zwei sehr unterschiedliche Arten von Protest ziehen im Winter 2024 durch die frostharte Polit-Landschaft. Als Erste sind die Bauern auf den Beinen. Respektive auf dem Bulldog.

Sie kommen vom Acker über die Autobahn in die Innenstädte, ihre raumgreifenden Landmaschinen erinnern staunende "Stoderer" an Transformers. Wutauslöser sind Einsparmanöver der Bundesregierung, denen (unter anderem) auch die Agrardieselsubventionen zum Opfer fallen. In Bayern finden 208 solcher "Traktorversammlungen" statt, in der Oberpfalz an einem Vormittag 34.

Bauernwut gegen die "Experten aus dem 8. Stock"

Die Stimmung ist aufgeheizt, auch im BR24-Forum. "Notwehr", sagen die einen, "Nötigung" die anderen. "Ist den Landwirten eigentlich bewusst, wie gut es ihnen geht: haben alle eine gute Erbschaft mit ins Berufsleben bekommen, müssen sich nicht um Mieterhöhungen oder Wohnungsnot kümmern", postet Colombia222. Forist Ludwig-Thoma hält dagegen: "Da plärren wieder viele aus dem 8. Stock der urbanen Welt." Hamletmaschinist spottet: "Blockade mit Vollkomfort. Ohne tonnenschwere Trecker zu demonstrieren, dazu fehlt der Mumm".