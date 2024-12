Die Toten des Jahres in Bayern - Teil 1

Ministerpräsident wurde er dann doch nicht. Dafür vertrat Alois Glück die CSU im bayerischen Parlament fast vier Jahrzehnte, und das wirkungsvoll: "Als Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion und Landtagspräsident, aber auch als Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken war er stets eine starke Stimme und moralische Instanz", würdigte ihn Markus Söder. Ein Vor- und Nachdenker und ein Macher – bei Glück kein Widerspruch.

Mitten im Krieg wird Glück in einem kleinen Bauernhof nahe Traunstein geboren, muss von Anfang an mit anpacken. Landwirtschaft und Naturschutz begreift der altbayerische Katholik schnell als notwendige Einheit. In schwierigen Situationen hilft ihm seine im Dorfleben erlernte und beim Yoga vertiefte "engagierte Gelassenheit" (Glück). Seine Schwester sitzt nach Kinderlähmung im Rollstuhl, sein Sohn Thomas ist schwerstbehindert. Das habe ihn "stark geprägt und gegen das Vordergründige des öffentlichen Lebens immunisiert", sagt er dem BR.

Vielleicht deshalb wird der passionierte Bergsteiger (und Bergwachtler) nie ein Gipfelstürmer der Macht, sondern Autorität und Brückenbauer im Hintergrund. Das ist er schon 1988, als er Franz Josef Strauß die Gefahren der WAA in Wackersdorf klarmacht, und immer noch 2019, als er nach dem Volksbegehren Artenschutz Bauern und Umweltschützer in Übereinkunft bringt. Was heute erst recht wie ein kleines Wunder wirkt. Vielleicht liegt es an dem, was eine Passantin in Traunstein dem BR sagt: "Er hatte so eine ehrliche Art, die bei Politikern selten geworden ist."