Das Jahr 2024 in Bayern (2): Bälle, Knochen und ein Doppelwumms

Ein Sommer der Superlative

Wo Bayern ist, ist vorn. Auch im Allgäu. Beim Adlerwirt Sonthofen stellen Kartler mit Sitzfleisch und Ellenbogenschonern einen Guinness-Weltrekord im Dauerschafkopfen auf - 192 Stunden am Stück. Doch der Blick ins Web verrät: auch die Rekord-Konkurrenz schläft 2024 nicht.

USA: Teuerster Wahlkampf ever. In China stehen 30 Millionen Neubauwohnungen leer; ob man ein paar einfliegen lassen könnte? Die Saudis planten eine Bandwurmstadt namens "The Line" - 170 Kilometer lang, was der Autobahn München-Nürnberg entsprochen hätte. Nun wird die Kokserfantasie aus Beton wohl kürzer als die nach Ewigkeiten verschwundene Dauerbaustelle der A92 zwischen Moosburg und Landshut oder der Ausbau der A3 bei Regensburg.

Schöne Bescherungen auf der A3 und im Neubaugebiet

Letztere ist die zweitlängste Deutschlands, Nordwest-Südost, und macht auch sonst Freude. Mehrfach berichtet BR24 über lukrative Polizeikontrollen - mal liegt eine halbe Million im Kofferraum, mal fünf Kilo Gold unterm Sitz. Weiß der Fahrer nicht mehr, wo er's herhat, feiert der Staat Zwischenweihnachten. 2024 kommen 3,5 Millionen Euro zusammen - geht es so weiter, sind die 290.000.000 für den A3-Ausbau schon im Jahr 2107 wieder drin.

Andere Bescherungen 2024? Ein selbstgemaltes Bild, das ein Mitarbeiter in der Pinakothek aufhängte. Eine Recyclinganlage für gebrauchte Hotelseifen in Nürnberg. Und natürlich der "Exinger": ein 6.800 Jahre alter Steinzeitmensch - 1.500 Jahre älter als Ötzi - ausgegraben in einem Neubaugebiet bei Landau. Ohne Geldkoffer, dafür neben einem Täschchen mit Feuerstein und "gespaltenem Eberzahn".

Trumpelpfade durch die Weltgeschichte

Apropos gespalten: Am 6. November 2024 - Sie erinnern sich? - wachen wir mit einem triumphierenden Trump auf und gehen mit einer kaputten Ampel ins Bett. Doppelwumms! Es fühlt sich ein bisschen an wie die Sprengung der Kühltürme des AKW Grafenrheinfeld, kombiniert mit der Nachricht, dass der ausgelagerte Atommüll von Isar II jetzt wieder nach Hause will. Per Bahn.