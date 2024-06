Frau in Badeanzug wird aus überschwemmter Unterführung gerettet

Passauer Oberbürgermeister warnt in Sozialen Medien

In Deggendorf gilt seit Montag der Katastrophenfall. Der Donaupegel lag laut Hochwassernachrichtendienst Bayern am Dienstagmorgen bei sieben Meter 33 und damit deutlich über der höchsten Meldestufe 4. Ab der Hochwassermarke von sieben Metern 60 kann es in Deggendorf zur Überströmung der alten Ufermauer am Winterhafen kommen.

Bei der Hochwasserkatastrophe 2013 in Fischerdorf bei Deggendorf war der Wasserstand der Donau bei acht Meter sechs.

Vor allem in Regensburg und flussabwärts blickt man mit Sorge auf den weiter steigenden Pegelstand der Donau. Passaus Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) warnte in den Sozialen Medien davor, die Gefahren des Hochwassers zu unterschätzen: "Sie wissen nicht, welcher Kanaldeckel schon weggeschwemmt wurde. Es wäre jammerschade, wenn sie auf Nimmerwiedersehen in der städtischen Kanalisation verschwinden würden."