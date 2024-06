Rettung aus Baumkrone - Hubschrauber-Crew schildert Einsatz

Harald Heinlein gehört zur Besatzung des ADAC-Hubschraubers, die die Frau am Dienstag Mittag nach mehr als zwei Tagen aus ihrer misslichen Lage befreite. "Das Schwierigste war, die Frau unter den Bäumen überhaupt zu lokalisieren", beschreibt Harald Heinlein im BR die größte Herausforderung bei dem Einsatz. Beim Silberwald nahe Neu-Ulm handelt es sich um ein größeres Waldgebiet: "Alles war überspült mit Wasser und nur sehr schwer von oben einsehbar". Schnell sei klar gewesen, dass eine Landung unmöglich war und die Frau über die Rettungswinde des Hubschraubers an Bord geholt werden musste.

Landung unmöglich - die Stunde der Rettungswinde

Zur Besatzung gehören neben ihm und dem Piloten immer auch ein Notarzt und ein Notfallsanitäter, manchmal auch ein Experte von der Wasserwacht. Harald Heinlein ist der Mann an Bord des Helikopters, der diese Rettungswinde bedient. Bei einem Hochwassereinsatz wie diesem könne der Hubschrauber nicht im Wasser landen, erklärt er. Zu groß sei die Gefahr von Treibholz; auch die Strömungen des Gewässers seien nur sehr schwer einzuschätzen, so Heinlein.

Zuerst kommt die ärztliche Versorgung

Nachdem die Frau in der Baumkrone entdeckt worden war, wurde zuerst ein Notarzt zu ihr hinuntergelassen. Er sollte feststellen, inwieweit die 32-Jährige überhaupt transportfähig war, in welchem medizinischen und psychischen Zustand sie sich befand. Als Unterstützung wurde zusätzlich ein Wasserretter von der Wasserwacht mit abgeseilt, um bei der Rettung zu helfen. Nach einer ersten Untersuchung habe man sich dazu entschieden, die Frau halbsitzend über ein Rettungsdreieck, eine Art Windel, die der Person angelegt wird, in den Hubschrauber zu ziehen. Zuvor noch habe man der 32-Jährigen alles genauestens erklärt und sie beruhigt. Heinlein: "Es ist wichtig, dass die Patienten genau wissen, was passiert. Man ist aufgeregt – und nach zwei Tagen im Wald auch nicht mehr aller Kräfte Herr". Nachdem Patientin, Notarzt und Wasserretter wieder im Hubschrauber waren, flog dieser zu einem Landeplatz in der Nähe, an dem bereits Rettungswagen und Bodennotarzt bereitstanden. Sie brachten die Frau ins Krankenhaus.

32-Jährige konnte noch einen letzten Notruf absetzen

Der Frau war es gelungen, am Samstagabend selbst noch mit dem Handy Hilfe zu rufen, bevor sie sich vor dem Wasser in den Baum rettete. Ein Drohnenteam der Polizei fand die 32-Jährige schließlich und alarmierte den Rettungshubschrauber. Der Hubschrauber der ADAC-Flugrettung ist derzeit als zusätzliche Hochwasserabdeckung auf dem Dach des Augsburger Klinikums stationiert und benötigte etwa 20 Minuten für den Anflug.

Hilfsbedürftige sollen auf sich aufmerksam machen

Bereits am Sonntag hatte die Besatzung in Günzburg mehrere Menschen von den Dächern überfluteter Häuser gerettet. Im Gespräch betonte Heinlein immer wieder, wie wichtig es sei, dass hilfsbedürftige Menschen auf sich aufmerksam machen: „Von oben sieht alles gleich aus, alle Straßen sind überflutet, die Häuser stehen dicht aneinander. Deshalb ist es so schwierig, beim Überflug jemanden mitten im Wasser zu finden.“ Im Notfall solle man am besten ein weißes Bettlaken oder Kopfkissen mit auf den Balkon oder das Dach nehmen, um damit zu winken. Oder – noch besser – über ein Lichtsignal mit der Taschenlampe oder dem Handy auf sich aufmerksam machen. „Sobald wir jemanden aus dem Hubschrauber entdeckt haben, zeigen wir ihm, dass er gesehen wurde“, erklärt Heinlein. Dann solle man Ruhe bewahren, auf die Rettungsspezialisten warten und sich auf keinen Fall selbst in Gefahr bringen.