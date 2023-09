Courage-Medaille für sieben Menschen aus der Oberpfalz

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verleiht am Montag in München 30 Menschen die Medaille für "Verdienste um die Innere Sicherheit". Mit dieser Medaille für Zivilcourage werden auch sieben Personen aus der Oberpfalz bedacht.

Betrüger in Regenstauf verfolgt

In Bad Kötzting hatte im Mai vergangenen Jahres ein Ladendieb eine Kassiererin mit einem Messer bedroht. Ein Kunde schlug den Dieb in die Flucht und bekam dabei auch einen Stich in den Bauch verpasst. In Regenstauf stoppte eine aufmerksame Nachbarin den Trickbetrug an einer älteren Frau. Sie verfolgte den Täter, sodass es nicht zur Geldübergabe kam.

Helden in Schwandorf und Weiden

In Schwandorf unterstützte ein Mann im Juni vergangenen Jahres einen Schaffner, der im Zug von einem Fahrgast angegriffen wurde. Dabei erlitt der couragierte Mann selbst erhebliche Verletzungen. Und in der Innenstadt Weiden stoppten vier Männer eine ältere Frau, die im August vergangenen Jahres mit einem Degen in der Fußgängerzone auf Passanten einschlug. Zum Teil trugen die Männer dabei selbst Verletzungen davon.

Erinnerung an Dominik Brunner

Mit der Verleihung der Medaille für "Verdienste um die Innere Sicherheit" erinnert der Innenminister am Montag auch an Dominik Brunner, der vor genau 13 Jahren am S-Bahnhof Solln in München Kinder vor gewalttätigen Jugendlichen beschützen wollte und selbst deswegen von den Jugendlichen zu Tode geprügelt worden ist. Zugleich wird bei der Verleihung an die Terroranschläge vom 11. September in den USA erinnert, bei denen viele couragierte Menschen ihr Leben lassen mussten, teilt ein Sprecher des Innenministeriums mit.