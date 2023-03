Artikel mit Audio-Inhalten

Wegen Degen-Angriff auf Passanten: Frau muss in Psychiatrie

Vergangenen Sommer griff eine Frau in der Oberpfalz mehrere Menschen mit einem Degen an. Drei Männer wurden dabei verletzt. Die heute 66-Jährige wurde daraufhin in einer Psychiatrie untergebracht, wo sie nun auch bis auf Weiteres bleiben muss.