Coronafälle in Discos im Kreis Regen: Wer hat sich angesteckt?

Das Landratsamt Regen kann noch nicht sagen, ob und wie viele Menschen sich im Fall der beiden coronapositiven Personen in zwei Diskotheken im Landkreis letztes Wochenende angesteckt haben. "Wir haben da derzeit noch keine Übersicht", hieß es heute vom einem Sprecher des Amts. Gesichert ist bisher nur eine einzige Ansteckung, die möglicherweise mit dem ungeimpften Mann zusammenhängt, der vergangenen Freitag trotz Infektion die Disco "Tenne" in Patersdorf besuchte.

Ansteckungswege sind unklar

Es sei aber natürlich nie zu beweisen, ob die Person sich bei diesem Mann oder woanders angesteckt hat, so das Landratsamt. Momentan ist noch unklar, ob das Landratsamt überhaupt sagen kann, ob und wie viele Menschen sich durch die beiden Coronafälle am vergangenen Wochenende in den Diskotheken "Tenne" und "Martinique" angesteckt haben.

Betroffene zu freiwilligen Tests aufgerufen

Abgesehen von engen Kontaktpersonen der Betroffenen, die verpflichtend zum Testen und in Quarantäne gehen mussten, sind die restlichen Testungen bei den insgesamt rund 700 anderen Discobesuchern freiwillig. Rund 400 Menschen waren am fraglichen Abend in der "Tenne" und 250 bis 300 in der Diskothek "Martinique". Wer sich aufgrund der Warnung des Amts tatsächlich danach hat testen lassen, könne man nicht sagen. Auch bei den Positivfällen dieser Woche könne man, so das Landratsamt, nicht sicher feststellen, ob eine Infektion in der Diskothek oder woanders stattgefunden hat.

7-Tage-Inzidenz steigt an

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Regen ist jedenfalls angestiegen. Sie liegt am heutigen Freitag laut RKI bei 152,6 Fällen pro 100.000 Einwohner. Vergangenen Samstag, am 2. Oktober, lag die Inzidenz noch bei 122. Nachweislich infiziert sind momentan 118 Menschen im Landkreis.

Größere Nachfrage an den drei Teststationen

Es gab in den vergangenen Tagen einen stärkeren Andrang an den drei Teststationen des Landkreises in Regen, Zwiesel und Viechtach. Die Testnachfrage sei generell seit der Öffnung der Diskotheken gestiegen. Nicht zu unterscheiden ist allerdings, ob momentan jemand einen PCR-Test machen lässt, um zu prüfen, ob er sich letztes Wochenende angesteckt hat, oder ob er den Test macht, weil er dieses Wochenende in eine Diskothek oder einen Club gehen will, wo für den Eintritt 3G plus gilt, also für Ungeimpfte ein PCR-Test nötig ist.

Kostenlose Tests nur in Ausnahmefällen

Es ist das letzte Wochenende in Deutschland, an dem Ungeimpfte überhaupt noch kostenlos einen PCR-Test bekommen können. Ab Montag ist er nur noch kostenpflichtig zu haben und wird bei Ärzten oder Privatanbietern voraussichtlich 75 bis über 100 Euro pro Test kosten, also teuer sein. Nur eng begrenzte Personengruppen, zum Beispiel Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, erhalten künftig noch kostenlose Tests.

Landratsamt kontrolliert

Das Landratsamt Regen hat angekündigt, dass Behördenmitarbeiter dieses Wochenende anonym überprüfen werden, ob in Discos oder in der Gastronomie korrekt auf 3G oder 3G plus kontrolliert wird. In der Innengastronomie müssen Gäste vollständig geimpft oder genesen sein, oder einen maximal 24 Stunden alten negativen Schnelltest vorzeigen. Für den Zutritt in Diskotheken und Clubs gilt: geimpft, genesen oder mit einem maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Testergebnis. Die Diskothek "Tenne" in Patersdorf hat bereits über Facebook angekündigt, dass sie dieses Wochenende nicht öffnet. Für die Zukunft drohen die Betreiber allen Besuchern, die sich nicht an die Regeln halten, mit einem "lebenslangen Hausverbot."