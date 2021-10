Landgericht Ingolstadt urteilt über Bluttat in Wolnzach

Für die Staatsanwaltschaft war es Mord, für die Verteidigung ein minder schwerer Fall des Totschlags. Die Fakten: September 2020. Zwei Drogenabhängige in ihrer gemeinsamen Wohnung in einem Mehrparteienhaus im oberbayerischen Wolnzach. Dort sticht der Angeklagte mehr als ein Dutzend Mal zu. Das Opfer ist seine Lebensgefährtin. Die Blutspur zieht sich vom Schlafzimmer quer durch die Wohnung. Tödlich verletzt schleppt sich die Frau noch bis zur Nachbarin und stirbt dort im Flur.

Mord oder minderschwerer Totschlag?

War das Mord, weil das 38-jährige Opfer noch im Schlafzimmer war und mit der Attacke nicht gerechnet hat und der 41-jährige Messerstecher diese Arg- und Wehrlosigkeit ausgenutzt hat? Das bejaht die Staatsanwaltschaft. Und sieht damit das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt.

Zu einer ganz anderen Einschätzung kommt der Verteidiger des Angeklagten. Nach seiner Darlegung geschah die Bluttat im Affekt, ausgeführt im Streit zwischen zwei Menschen, die sich gleichermaßen anwiderten, aber auch leidenschaftlich anzogen. Noch dazu unter Drogeneinfluss. Der Verteidiger plädiert deshalb auf Totschlag in einem minder schweren Fall und hält eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten für angemessen sowie eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt für angezeigt. Einen Drogenentzug befürwortet auch die Staatsanwaltschaft. Sie fordert aber wegen Mordes lebenslänglich. In seinen letzten Worten vor Gericht erklärte der Angeklagte kurz und lapidar, dass ihm die Tat leidtue.

Verteidigung macht "Gedächtnislücke" geltend

Welche Rolle die Drogen in diesem Fall spielen, ist umstritten. Klar ist nur, dass sowohl Täter als auch Opfer regelmäßig Drogen konsumierten. Für die Verteidigung liegt jedoch in den Drogen – vor allem Heroin und Crystal Meth – eine Ursache für die Affekttat. Der exzessive Drogenkonsum in den Tagen vor der Tat hätte auch dazu geführt, dass sich der Angeklagte an die tödliche Messerattacke nicht mehr erinnern könne. Insgesamt sei die Beziehung zwischen dem Täter und seinem Opfer geprägt gewesen durch heftige Schwankungen zwischen "angewiderten" Momenten und heftiger Zuneigung. Immer wieder sei es zwischen den beiden zu Übergriffen gekommen. Auch das spätere Opfer sei wiederholt gewalttätig gewesen. Beide – Opfer und Täter – hätten zur "Enthemmung" geneigt, so der Verteidiger.

Anklage spricht von "reinen Schutzbehauptungen"

Für die Staatsanwaltschaft sind diese Ausführungen des Verteidigers und der Verweis auf Gedächtnislücken und Drogen-Aussetzer "reine Schutzbehauptungen". Die Schuldfähigkeit des Angeklagten steht für die Staatsanwaltschaft außer Zweifel. Das hätten auch die Ausführungen des psychiatrischen Sachverständigen ergeben. Wie die Staatsanwältin betonte, war der Täter bei der Tat bei klarem Verstand. Er reagierte und antwortete bei seiner Festnahme adäquat, wie mehrere Polizisten bezeugten. Der Angeklagte habe vorsätzlich die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Partnerin ausgenutzt, um sie zu töten. Er habe genau gewusst, dass seine Freundin nach dem Konsum von Drogen durchaus sehr wehrhaft und aggressiv werden konnte. Derart streithafte Gegenwehr hätte er bewusst vermeiden wollen.

Affekt oder Heimtücke?

Nach Auffassung des Anwalts handelte der Angeklagte dagegen nicht heimtückisch. Wie so oft hätte sich das Paar auch am Tattag gestritten. Im Laufe der Auseinandersetzung sei es dann zu den tödlichen Messerstichen gekommen. Demnach hätte der Mann seine Partnerin nicht vorsätzlich überrumpelt, um deren Wehrlosigkeit auszunutzen. Zumindest, so der Verteidiger, lässt sich eine vorsätzliche, heimtückische Vorgehensweise des Angeklagten nicht zweifelsfrei beweisen.

Mehrere Gewaltdelikte – viele Vorstrafen

Der 41-jährige Angeklagte hat ein langes Vorstrafenregister. Wegen Einbrüchen, Diebstählen, Drogenhandels, mehrerer bewaffneter Raubüberfälle und Gewaltdelikten musste er bereits mehrere Freiheitsstrafen verbüßen. Mehr als die Hälfte seines Erwachsenenlebens hat der Mann in Haft verbracht.