Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte steigen weiter an

10.00 Uhr: Corona-Zahlen in Unterfranken: Massiver Anstieg im Landkreis Rhön-Grabfeld

Die Corona-Zahlen in Unterfranken sind größtenteils weiter gestiegen. Den höchsten Wert hat immer noch die Stadt Schweinfurt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 317,0. Massiv angestiegen ist der Wert im Landkreis Rhön-Grabfeld von 176,1 am Samstag auf 294,3 am Sonntag. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind die Inzidenzwerte in acht Landkreisen und kreisfreien Städten gestiegen. Der Landkreis Main-Spessart ist mit 149,2 weiterhin der Landkreis mit dem niedrigsten Inzidenz-Wert in Unterfranken.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick:

Stadt Schweinfurt: 317,0 →

Landkreis Rhön-Grabfeld: 294,3 ↑

Landkreis Haßberge: 276,5 ↓

Landkreis Bad Kissingen: 249,1 ↑

Landkreis Schweinfurt: 244,7 ↑

Landkreis Würzburg: 200,4 ↑

Stadt Würzburg: 193,0 ↑

Landkreis Kitzingen: 191,9 ↓

Stadt Aschaffenburg: 191,9 ↑

Landkreis Miltenberg: 181,0 ↓

Landkreis Aschaffenburg: 164,9 ↑

Landkreis Main-Spessart: 149,2 ↑