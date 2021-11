Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzen in Unterfranken steigen

07.43 Uhr: Erweiterte Öffnungszeiten der Testzentren in den Haßbergen

Das Bayerische Rote Kreuz als Betreiber der vier Antigen-Schnelltestzentren des Landkreises Haßberge erweitert in dieser Woche sein Testangebot am Donnerstag und Samstag in Ebern sowie aufgrund der zu Ende gehenden Herbstferien am Sonntag in allen vier Testzentren. Das teilt Wolfgang Zweverink als verantwortlicher Koordinator für die Testzentren beim BRK-Kreisverband Haßberge mit. Demnach werden in Ebern in dieser Woche zusätzlich zu den sonst gewohnten Öffnungszeiten am Freitag (15.00 bis 18.00 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 14.00 Uhr) an zwei weiteren Tagen Tests angeboten. Und zwar am Donnerstag, 4. November, von 10.00 bis 14.00 Uhr, sowie am Samstag, 6. November, von 10.00 bis 15.00 Uhr. Da die Herbstferien am Wochenende zu Ende gehen und deshalb zum Beginn des Schulstartes am Montag mit einem erhöhten Bedarf an Tests gerechnet wird, erweitert das BRK in allen vier Testzentren in Haßfurt, Ebern, Hofheim und Eltmann am Sonntag, 7. November, die Öffnungszeiten. So sind die Testzentren Haßfurt und Ebern an diesem Tag jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet; die Testzentren Hofheim und Eltmann jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr.