Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenz in fünf Regionen über 100

05.35 Uhr: Bewerbung von drei MSP-Städten als Modellkommunen für Corona-Lockerungen

Der CSU-Landtagsabgeordnete Thorsten Schwab aus Hafenlohr unterstützt die Bewerbungen von Lohr, Marktheidenfeld und Karlstadt mit jeweils rund 15 000 Einwohnern als bayerische Modellkommunen für Corona-Lockerungen für das Tübinger Modell. MdL Schwab geht sogar einen Schritt weiter und plädiert für die Bündelung der Kräfte. Deshalb werde er mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek die Möglichkeit erörtern, dass Main-Spessart als Gesamtpaket antritt, kündigte Schwab am Wochenende an. Noch in dieser Woche will der Gesundheitsminister entscheiden, welche unterfränkische Bewerbung am geeignetsten für den Modellversuch ist, so Schwab. Er gehe davon aus, dass unterschiedliche strukturierte Regionen für den Versuch herangezogen werden sollen und sieht für die Main-Spessart-Bewerber als Kleinstädte eine Chance.