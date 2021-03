Corona-Ticker Unterfranken: Schnelltest-Zentrum Marktheidenfeld

12.10 Uhr: Zentrale Gedenkfeier für Coronatote im Landkreis Main-Spessart

Im gesamten Landkreis Main-Spessart findet heute um 19 Uhr ein gemeinsames Gedenken an die Verstorbenen der Corona-Pandemie mit zahlreichen dezentralen Einzelveranstaltungen und Aktionen statt unter dem gemeinsamen Motto "Abschied nehmen. Trösten. Trauern." Die zentrale Gedenkfeier im kleinsten Kreis mit Landrätin Sabine Sitter wird in Karlstadt am Ostfriedhof sein. Der Hospizverein Main-Spessart übernimmt den spirituellen Rahmen und stellt für die Opfer der Pandemie Kerzen auf. Um 19 Uhr werden beispielsweise in Lohr, Marktheidenfeld und Gemünden die Kirchenglocken für fünf Minuten läuten. Außerdem werden die Fahnen auf Halbmast gesetzt. In Lohr ist die Bevölkerung aufgerufen, an diesem Abend in stillem Gedenken eine Kerze in ein Fenster zu stellen. Bislang sind im Landkreis Main-Spessart fast 190 Menschen an beziehungsweise mit Covid-19 gestorben.