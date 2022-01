Corona-Ticker Schwaben: Lolli-Tests "enormer Zugewinn"

13.10 Uhr: Augsburg zieht erste Bilanz aus Lolli-Tests im Kindergarten - "enormer Zugewinn an Sicherheit"

Bayernweit sind heute (10.01.2022) Corona-Tests für Kita-Kids verpflichtend. Ihre Eltern müssen dreimal wöchentlich bestätigen, ihr Kind selbst zu Hause getestet zu haben - mit negativen Ergebnis. Viele Eltern in Augsburg können das einfacher haben: Sie können in den städtischen KITAS ihre Kinder per Lollytest checken lassen. Seit Mitte Dezember läuft die Testung. Alle städtischen Kitas, sowie knapp die Hälfte aller Kitas von freien Trägern beteiligen sich bei dem freiwilligen Testprogramm, knapp 120 Einrichtungen insgesamt. Die Kinder lutschen dabei unter Aufsicht an einem Wattestäbchen, die Erzieher achten darauf, dass alles spielerisch abläuft. Für Buben und Mädchen keine große Sache, hat Kita-Leiter Eduard Rüb beobachtet. Für die Kitas sei das ein enormer Zugewinn an Sicherheit, sagt Bürgermeisterin Martina Wild, schlichtweg, weil die PCR-Tests wesentlich zuverlässiger seien als Schnelltests. Wild zieht deshalb eine positive Bilanz aus der bisherigen PCR-Testung. Mittlerweile hätten bereits weitere Kindergärten Interesse an der PCR-Testung gezeigt. Derzeit werde geprüft, ob sie mit ins Programmm aufgenommen werden können.

13 Uhr: Testpflicht in Kitas: kaum Probleme in Auhausen

In der evangelischen Kindertagesstätte in Auhausen gibt es mit der Testpflicht in Kindertagesstätten keine Probleme. Alle Eltern hätten ihren Nachweis mitgebracht, sagte Einrichtungsleiter Markus Popp dem Bayerischen Rundfunk. Nur in einem Fall war die Information nicht verstanden worden. Vom BR befragte Eltern begrüßten die Testpflicht. „Ich finde es gut, weil es mehr Sicherheit bringt“, sagten mehrere. Der Testaufwand zu Hause sei machbar. Trotzdem hoffen Eltern und Kita-Leitung auf die Pooltests. „Bis jetzt läuft es auf Vertrauen, wenn wir dann in der Einrichtung Pooltests durchführen können, gibt es noch mehr Sicherheit“, so Popp. Die Pooltests sind PCR-Tests und somit aussagekräftiger als die derzeit verwendeten Schnelltests. Der Testaufwand ersetze dann den Papierkram. Derzeit muss die Einrichtungsleitung sowohl die Nachweise entgegennehmen als auch Berechtigungsscheine für Tests ausgeben, die die Eltern in Apotheken einlösen.

12.55 Uhr: FDP-Politiker Spitzer will Angleichung von Booster- und frischen Zweitgeimpften

Der gesundheits- und pflegepolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag, Dominik Spitzer, hat in einer Mitteilung vorgeschlagen, auch frisch Zweitgeimpfte von der 2G-Plus-Regel zu befreien. Der Allgäuer Abgeordnete sagte laut Mitteilung: "Es gibt keinen medizinischen Grund dafür, Drittgeimpfte gegenüber frisch Zweitgeimpften in irgendeiner Weise zu bevorteilen. Der Schutz vor einer Infektion ist hier vergleichbar. Aus diesem Grund muss auch für Zweitgeimpfte, deren Impfung weniger als drei Monate zurückliegt, die Testpflicht bei 2-G-Plus entfallen." Bestehe die aktuelle Regelung weiter, würde die Hürde für noch Ungeimpfte, sich impfen zu lassen, immer höher, so Spitzer, "da der Zeitraum bis zum Erreichen eines vollständigen Impfschutzes im optimalen Fall ca. vier Monate betragen würde. Erst dann entfiele die Testpflicht nach aktuellen Vorgaben. Das schadet der Impfkampagne, gerade bei den so wichtigen Erstimpfungen."

Montag, 10. Januar 2022