Corona-Ticker Schwaben: Augsburgs OB zu weiteren Schritten

16.47 Uhr: Zwei Corona-Tote in Schwaben – Inzidenzwert bei 191,48

Die 7-Tage-Inzidenz in Schwaben liegt nach Angaben des Landesamts für Gesundheit (LGL) bei 191,48. Das Landesamt meldet zwei neue Todesfälle, einen im Landkreis Dillingen, sowie einen im Landkreis Günzburg.

Die höchste 7-Tage-Inzidenz in Schwaben weist Kaufbeuren mit 310,82 auf. Für die Stadt Augsburg liegt der Wert bei 263, im Landkreis Augsburg bei 208,70. Auch der Landkreis Neu-Ulm liegt mit 230,59 deutlich über dem Durchschnitt im Regierungsbezirk Schwaben.

16.36 Uhr: Polizei löst wegen Corona-Maßnahmen mehrere Partys in Schwaben auf

Die Polizei in Schwaben hat in der Nacht zum Sonntag mehrere Feiern und Versammlungen wegen Verstößen gegen Infektionsschutzregelungen aufgelöst. Unter anderem gab es laut einer Mitteilung der Polizei eine Party in einem Hotel in Kaufbeuren. Mehrere Personen flüchteten beim Eintreffen der Polizei. Beamte stellten letztlich die Personalien von 14 Feiernden fest und ermitteln jetzt auch wegen Rauschgiftdelikten. In Kissing im Landkreis Aichach-Friedberg löste die Polizei am späten Abend eine Party mit zwölf 17- bis 18-Jährigen auf. Gegen 1.40 Uhr beklagten sich in Neu-Ulm Bewohner eines Mehrfamilienhauses über eine Ruhestörung aus einer Nachbarwohnung. Die Polizei beendete daraufhin eine kleine Feier mit fünf Personen aus mehreren Haushalten. In Bonstetten im Landkreis Augsburg kontrollierte die Polizei nach einer Anzeige mehrere Jugendliche, die sich ohne Masken und ohne Abstand im Ortskern getroffen hatten. In allen Fällen folgten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

15.55 Uhr: Alkohol und Beleidigungen statt Quarantäne – Polizei meldet 16-Jährigen bei Führerscheinstelle

Türkheim (Lkr. Unterallgäu) – Mehrere Anzeigen sowie Meldungen beim Jugendamt und bei der Führerscheinstelle sind die Folgen eines Verstoßes eines 16 Jahre alten Jugendlichen gegen seine Corona-Quarantäne.

Beamte nahmen den 16-Jährigen und einen 15 Jahre alten Begleiter in Gewahrsam und brachten die Jugendlichen nach Hause, nachdem beide laut Mitteilung der Polizei alkoholisiert einen 43 Jahre alten Mann beleidigt und bedroht hatten. Auch Polizeibeamte sollen die beiden massiv beleidigt haben.

Masken trugen die Jugendlichen in der Nacht zum Sonntag nach Angaben der Polizei nicht. Dass sich der ältere der beiden zu Hause in Quarantäne befinden hätte müssen, erfuhren die Beamten erst bei der Übergabe an die Eltern. Unklar ist noch, ob der Kontakt mit dem unter Quarantäne stehenden Jugendlichen Auswirkungen auf die Polizisten hat.

Beide Jugendliche waren laut einer Mitteilung der Polizei vom Sonntag (22.11.20) bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, weshalb auch Jugendamt und Führerscheinstelle über die Vorfälle informiert werden.

Sonntag, 22.11.2020