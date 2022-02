Corona-Ticker Unterfranken: alle Regionen über 1.000

17.30 Uhr: Umzug des PCR-Testzentrums Schweinfurt

Das gemeinsame PCR-Testzentrum des Landratsamtes und der Stadt Schweinfurt zieht in die Franz-Schubert-Straße um und wird künftig als "Drive-in" betrieben. Wie das Landratsamt mitteilt, wird das neue Testzentrum am 7. Februar in der Franz-Schubert-Straße 5 in Betrieb gehen. Es befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofes der amerikanischen Streitkräfte in Schweinfurt. Der Betrieb des bisherigen PCR-Testzentrums in der ehemaligen Ledward Kaserne wird zu diesem Zeitpunkt eingestellt. Wegen des Umzugs bleibt das Testzentrum bereits am Samstag, 5. Februar, geschlossen. Mit der Verlagerung in die Franz-Schubert-Straße wird gleichzeitig die Testkapazität erhöht. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund der stark steigenden Fallzahlen, um Engpässe nach Möglichkeit zu vermeiden. Die Teststrecke kann mit dem Auto befahren werden und man kann im Wagen sitzen bleiben, während der Abstrich durch das Fachpersonal erfolgt. Auch zu Fuß wird die Teststrecke erreichbar und nutzbar sein. Die kostenfreien PCR-Tests sind weiterhin - wie bisher - nach Vorgabe des Bundes sowie des Freistaates Bayern nur für einen begrenzten Personenkreis zugänglich.