Corona-Ticker Unterfranken: Sieben Regionen über 1.000

13.10 Uhr: Kinder malen für das Impfzentrum in Lohr

Im Impfzentrum in der Spessarttorhalle in Lohr wurde laut Landratsamt in Karlstadt für die Fünf- bis Elfjährigen eigens eine "Kinderimpfstraße" eingerichtet und viele sind inzwischen der Aufforderung gefolgt, sich dort an den Wänden der Impfkabinen zu verewigen. Einige bringen selbstgemalte Bilder mit, andere schreiben einen kleinen Brief. Und wieder andere verkürzen sich die Wartezeit im Impfzentrum und hinterlassen einen farbigen Handabdruck von sich - verziert mit einem kleinen Bild, einem Satz oder ganz einfach dem Vornamen. Das Material dafür erhalten die Kinder an der Anmeldung. Dort gibt es ein farbiges Papier und einen Stift, mit dem auf dem Klemmbrett, das jedes Kind mit den Impfunterlagen erhält, die Hand nachgefahren werden kann. Nach der Impfung liegen im Wartebereich Kinderscheren bereit, mit denen die Kinder dann ihre Handvorlagen ausschneiden dürfen. Selbstverständlich werden die Scheren nach jedem Gebrauch desinfiziert. Unter dem Slogan "Wir sind geimpft" bringen die Mitarbeiterinnen des Impfteams die selbstgestalteten „Nachweise“ an den Impfkabinen an. Das animiert offenbar, denn nach und nach füllen sich die weißen Wände. Das Impfteam in unserem Impfzentrum in der Spessarttorhalle in Lohr tut alles dafür, dass sich auch die Kleinen sicher und gut aufgehoben fühlen.