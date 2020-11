Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzzahl leicht gestiegen

16.30 Uhr: Drei weitere Todesfälle im Landkreis Main-Spessart

Wie das Landratsamt in Karlstadt am Dienstag (17.11.2020) mitteilt, sind drei weitere Personen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Bislang sind elf Landkreisbewohner an bzw. mit Sars-CoV-19 verstorben. Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell 173 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Laut dem Landratsamt in Karlstadt werden zehn Patienten stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt, einer davon auf der Intensivstation. 775 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Insgesamt gab es im Landkreis Main-Spessart seit Beginn der Pandemie 691 bestätigte Corona-Fälle.