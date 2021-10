Corona-Ticker Unterfranken: Werte weiter angestiegen

13.24 Uhr: Corona-Fälle beim FC 05 Schweinfurt

Beim FC 05 Schweinfurt haben sich in der Mannschaft und im Betreuerstab mehrere Personen mit Corona infiziert. Wie es vom Verein selbst heißt, werden deswegen zwei kommende Spiele des Regionalligisten verlegt. Das betrifft die Spiele am Samstag, 30. Oktober, und am Dienstag, 2. November, gegen Buchbach und in Unterhaching.

Ersatztermine gibt es laut den Schnüdeln bereits: Das Heimspiel gegen die Buchbacher findet am Mittwoch, 10. November, um 19 Uhr statt. Bereits gekaufte Tickets für diese Begegnung behalten ihre Gültigkeit. Das Spiel in Unterhaching wird am Dienstag, 30. November, um 19 Uhr ausgetragen.