Corona-Ticker Unterfranken: Schweinfurt über der 200er Marke

17.46 Uhr: Corona-Ausbruch in Großbetrieb in Albershofen

Das Landratsamt Kitzingen erwartet, dass die Inzidenz im Landkreis wieder deutlich über 100 ansteigen wird. Grund ist, das heute 42 neue Coronafälle hinzugekommen sind. Gestern wurden dem Amt bereits 24 neue Fälle gemeldet. Der Anstieg stehe hauptsächlich im Zusammenhang mit einem Großbetrieb aus Albertshofen, 27 der heute gemeldeten 42 positiven Fälle seien darauf zurückzuführen. Dort wurde am vergangenen Montag eine Reihentestung gemacht, deren Ergebnisse heute übermittelt wurden. Demnach sind in diesem Großbetrieb aktuell insgesamt 42 Beschäftigte positiv getestet. Ein Großteil der betroffenen ausländischen Arbeitskräfte ist ungeimpft. Das Gesundheitsamt stehe im engen Austausch mit dem Betrieb, heißt es in der Mitteilung. Eine Schnelltestung sei für den 22. Oktober und eine zweiten PCR-Reihentestung für den 25. Oktober geplant.

Auch im Seniorenheim Bürgerspital in Volkach sind durch die vierte Reihentestung am 19. Oktober fünf weitere Fälle hinzugekommen. Dort sind nun 21 Personen positiv getestet, davon 14 Bewohner. Die betroffenen Bewohner sind allesamt geimpft und haben weiterhin keine bis milde Symptome. Das Gesundheitsamt steht im engen Austausch mit dem Seniorenheim, weitere Testungen sind geplant, ebenso eine Begehung mit dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL).

Daneben gibt das Landratsamt Kitzingen eine Reihe von Schulen und Kindertageseinrichtungen bekannt, in denen jeweils einzelne Corona-Fälle, teilweise auch in mehreren Klassen vorliegen: St. Martin Schule in Kitzingen, St. Hedwig Grundschule in Sulzfeld und Kitzingen, Realschule und Gymnasium Gaibach, Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen, Paul-Eber-Mittelschule in Kitzingen, Nikolaus Fey Mittelschule Wiesentheid, Mittelschule Marktbreit, Grundschule Mainbernheim, Mittelschule Volkach, Berufsschule Kitzingen, Grundschule Marktbreit und Realschule Kitzingen. Kindergarten Apfelwiese Obernbreit, Haus der Kinder St. Elisabeth Kitzingen, Kindergarten St. Sebastian in Dettelbach und Kindergarten St. Valentin in Schwarzach.