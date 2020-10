Corona-Ticker Unterfranken: Ein weiterer Todesfall in Miltenberg

10.30 Uhr: Maskenpflicht am Arbeitsplatz in Corona-Hotspots

Bei einer Änderung der siebten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wurde die Maskenpflicht am Arbeitsplatz in Regionen mit hohen Corona-Zahlen erweitert. Das betrifft alle Städte und Landkreise, in denen der Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten wird. Demnach gilt die Maskenpflicht am Arbeitsplatz in folgenden unterfränkischen Regionen: in den Landkreisen Miltenberg, Kitzingen und Haßberge, im Raum Schweinfurt und im Raum Würzburg. Laut Verordnung besteht die Maskenpflicht auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen der Arbeitsstätte, insbesondere in Fahrstühlen, Fluren, Kantinen und Eingängen. Auch am Arbeitsplatz selbst muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht zuverlässig eingehalten werden kann.