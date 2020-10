Corona-Ticker Unterfranken: Kein Fußball im Raum Schweinfurt

15.49 Uhr: Weitere Infektionen an Schulen und einer Kita im Raum Würzburg

An drei weiteren Schulen und einer Kita im Raum Würzburg gibt es Corona-Infektionen. Wie das Landratsamt mitteilt, wurde die Josef-Volksschule im Würzburger Grombühl geschlossen. Dort sei eine Lehrkraft positiv getetestet worden, 17 Lehrkräfte befänden sich in Quarantäne. An der Mittelschule Ochsenfurt und an der St.-Ursula-Realschule in Würzburg gibt es jeweils eine infizierte Schülerin oder Schüler. Die betroffenen Klassen befänden sich in Quarantäne, Reihentestungen würden laufen. Auch am Stift-Haug-Kindergarten in Würzburg wurde ein Kind positiv getestet. Die betreffende Gruppe plus fünf Beschäftigte befinden sich laut Landratsamt in Quarantäne.