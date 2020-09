Corona-Ticker Unterfranken: Kindergärten in den Haßbergen zu

19.40 Uhr: Neue Corona-Fälle an Würzburger Schulen

An weiteren Schulen in Stadt und Landkreis Würzburg sind Corona-Fälle aufgetreten. Wie das Würzburger Landratsamt mitteilt, ist am Röntgen-Gymnasium eine Lehrkraft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bisher gebe es keine Hinweise auf eine weitere Infektion im Schulbereich. Trotzdem werden Reihentestungen von sechs Klassen vorgenommen, in denen die Lehrkraft unterrichtete. Insgesamt betrifft das 220 Personen.

Auch bei einer Lehrkraft an der Realschule am Maindreieck in Ochsenfurt ist ein Corona-Test positiv ausgefallen. Bisher gebe es auch hier keine Hinweise auf eine weitere Infektion im Schulbereich. Sechs Klassen mit insgesamt 170 Personen wurden heute auf Covid-19 getestet. Sobald ein negatives Testergebnis vorliegt, dürfen die Schüler und Lehrkräfte der Realschule am Maindreieck und des Röntgen-Gymnasiums wieder zurück in den Unterricht.

An der Mittelschule Heuchelhof hat sich ein Schüler der 6. Jahrgangsstufe mit dem Coronavirus infiziert. 16 Schüler gelten als Kontaktpersonen der Kategorie 1 und müssen für 14 Tage in Quarantäne bleiben. Vier Lehrkräfte gelten als Kontaktperson der Kategorie 2. Alle betroffenen Schüler und Lehrer werden am Dienstag, 29. September, getestet. Bei einem negativen Testergebnis dürfen die Lehrer wieder unterrichten.