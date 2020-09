Corona-Ticker Unterfranken: Tourismus in Würzburg eingebrochen

12.40 Uhr: Drei Klassen der Schweinfurter Albert-Schweitzer-Grundschule in Quarantäne

Drei Klassen der Albert-Schweitzer-Grundschule sind in Quarantäne. Wie die Stadt Schweinfurt mitteilt, wurde am Freitag (18.09.2020) ein Corona-Fall an der Schule bekannt, so dass das Gesundheitsamt Schweinfurt eine 14-tägige Quarantäne für drei Klassen verschiedener Jahrgangsstufen anordnete. Schulleitung, Lehrer und Eltern wurden vom Gesundheitsamt noch am Wochenende informiert. Für die in Quarantäne befindlichen Kontaktpersonen werden nun Testungen im Testzentrum Schweinfurt organisiert. Die Erziehungsberechtigten werden durch das Gesundheitsamt über den Testtermin verständigt.